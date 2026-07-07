Обвиняли в спонсировании террористов. В Сочи едва не погиб обманутый мошенниками 19-летний парень

Полицейские задержали мошенника, проникшего в квартиру Фото: Ольга ЮШКОВА

19-летний сочинец едва не погиб после того, как оказался под влиянием мошенников. Молодого человека обманули по распространенной схеме.

Молодому человеку позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. На связи с ним мошенники были целых 10 дней. Все это время аферисты утверждали – парня подозревают в спонсировании террористических организаций. С каждым днем его запугивали все больше и больше. И даже заставили показать по видеосвязи квартиру – якобы для обыска.

Молодой человек делал все, что велели мошенники. Аферисты назначили время, в которое парень ушел из квартиры и оставил дверь незапертой. В этот момент в помещение проник другой молодой человек, который по указанию куратора болгаркой распилил металлический сейф.

Но денег и других ценностей в нем не оказалось. Тогда вор устроил в квартире погром и сбежал.

Сочинец вернулся домой через несколько часов и вновь созвонился с мошенниками. Аферисты заявили, что теперь молодой человек – главный подозреваемый. И заставили его инсценировать нападение на самого себя.

«Под влиянием аферистов потерпевший нанес себе несколько ножевых ранений, после чего был экстренно доставлен в реанимацию. Когда состояние юноши стабилизировалось, его отец обратился в полицию», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Найти парня, который заходил в квартиру, полицейским удалось быстро. Как выяснилось, 18-летний вор приехал в Сочи из Нижневартовска. После попытки кражи он купил билет на самолет и отправился домой. Но вскоре был задержан.

«Заставили разрезать сейф, деньги не нашли. И дали задание разгромить всю квартиру», – рассказал на допросе задержанный.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемого следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158 УК РФ “Кража”», – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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