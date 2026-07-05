Где в Краснодаре есть бензин 5 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодаре продолжают принимать меры, чтобы стабилизировать ситуацию с бензином. Утром 5 июля в краевом центре работают 48 заправок. АИ-92 в наличии на 33 АЗС. На 30 заправках есть АИ-95, на семи станциях – АИ-100. Дизельное топливо имеется на 38 АЗС.

55 заправок в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 станций закрыли на ремонт либо ребрендинг.

Где заправиться в Краснодаре 5 июля 2026

Заправки сети «Роснефть» 5 июля работают по улице Селезнева, на трассе Краснодар-Кропоткин в сторону из Краснодара в хутор Ленина, по улицам Московской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской.

Бензин на заправках «Лукойл» отпускают по улицам Проспект Чекистов, Старокубанской, Сормовской, Уральской, Восточно-Кругликовской, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров и Ставропольской.

По улицам Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1 можно заправиться на станциях сети «Газпром». Заправки «Газпромнефть» отпускают топливо по улицам Селезнева, Новороссийской, Уральской, трасса Краснодар-Кропоткин в сторону от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской.

Заправка «Teboil» работает на улице Красных Партизан, «Rusoil» – на улицах Бабушкина, Дзержинского, Ростовское шоссе, Пластунской, «Татнефть» и «Уфимнефть» – на Ростовском шоссе. АЗС сети «Petrol» отпускает топливо на улице 70-летия Октября.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

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