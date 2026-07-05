Как работают заправки на курортах Краснодарского края 5 июля Фото из архива КП

Ограничения на заправках продолжают действовать в Краснодарском крае. Напомним, на АЗС установлены лимиты, которые собственники определяют самостоятельно. Топливо отпускают только в баки.

Ситуация с бензином на курортах Краснодарского края 5 июля 2026

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, топлива всех видов в регионе достаточно. Резервы выделены по указанию президента и правительства страны. К имеющимся запасам скоро добавятся новые поставки.

«При нынешних объемах, имеющихся в крае, мы не имеем права говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж», – сказал глава региона

Где заправиться в Сочи 5 июля 2026

На курорте заправки работают в штатном режиме. Топливо отпускают 46 АЗС, из которых шесть – газовые заправки, восемь – станции с дизельным топливом и сжиженным газом.

АИ-100 в наличии на 23 станциях, АИ-95 – на 26, АИ-92 – на 29. Дизельное топливо есть на 36 заправках.

Восемь заправок «Газпромнефть» и «НТК» отпускают дизтопливо и сжиженный газ по улицам Урожайной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Урожайной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Батумское шоссе), Декабристов (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), Калараша (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Победы), Виноградной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Виноградной), Сухумское шоссе (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Володарского), Кирпичной (ближайшая АЗС «Лукойл» на ул. Ленина), в поселке Хобза, ул. Магнитогорская, 4д (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской).

Четыре АЗС «Роснефть» и «Лукойл» закрыты на плановый ремонт и ребрендинг. Это станции в поселке Якорная Щель (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), по улицам Виноградной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Виноградной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Батумское шоссе) и Авиационной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Авиационной).

В сети заправок «Роснефть» отпускают до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, в сети «Лукойл» – 20 литров бензина и 60 дизеля, на АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Отпуск в тару на всех станциях ограничен.

Во время действия сигнала воздушной тревоги заправки приостанавливают работу.

«После окончания сигнала выдерживается интервал продолжительностью 15–20 минут. Если в течение этого времени повторный сигнал не объявляется, станции возобновляют работу в штатном режиме», – объяснили в мэрии Сочи.

Сейчас в городе есть все необходимые запасы топлива.

Где заправиться в Новороссийске 5 июля 2026

В городе-герое топливо отпускают 11 заправок – только в баки и не более 20/30/60 литров на автомобиль. На АЗС нет в наличии АИ-100. АИ-95 есть на пяти станциях, АИ-92 и дизельное топливо – на восьми.

Работающие заправки находятся в поселке Верхнебаканский, улица Черноморская, в Кирилловке (в наличии АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо для спецтранспорта»), «Лукойл» – пр. Дзержинского (с 03:00 до 5:00 только для спецтранспорта), в станице Раевской и по улице Суворовской (только дизельное топливо), ул. Куникова, в селе Цемдолина, ул. Ленина (с 03:00 до 5:00 только для спецтранспорта), в селе Глебовское.

Заправка «Газпром» отпускает топливо в станице Натухаевской, «Rusoil» – в Цемдолине, ул. Золотая рыбка, «Татнефть» – в поселке Верхнебаканский.

«АЗС в Цемдолине, ул. Ленина (две АЗС “Роснефть” и одна АЗС “Лукойл”) топливо отпускают по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения данных АЗС. Еще 19 АЗС временно не отпускает топливо», – сообщили в МЦУ Новороссийска.

Где заправиться в Геленджике 5 июля 2026

В Геленджике можно заправиться на восьми АЗС. Топливо отпускают в объеме 20/30/50 литров на автомобиль и только в баки. АИ-100 есть на одной заправке, АИ-95 и АИ-92 – на трех. Дизельное топливо в наличии на пяти заправках.

Четыре АЗС отпускают только дизельное топливо. Ближайшие альтернативные заправки – «Роснефть» в микрорайоне Черемушки (АИ-92 и АИ-95 по топливным картам), по улице Туристической (50 литров на авто), «Лукоил» на кольце (дизельное топливо), «Газпромнефть» на М-4 «Дон» (все виды топлива), на Сухумском шоссе (готовят к отпуску АИ-95 и ДТ, до 30 литров на авто), «Лукоил» в селе Архипо-Осиповка (20 л на авто).

«Все необходимые запасы в городе имеются», – сообщили в мэрии Геленджика.

Где заправиться в Анапе 5 июля 2026

На курорте работают 24 заправки. На 9 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 12 станциях установлены ограничения. В том числе топливо не отпускают в тары.

АИ-92 есть на 13 заправках, АИ-95 – на 12. Дизельное топливо есть на 15 станциях. АИ-100 временно нет.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Анапы.

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