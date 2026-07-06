Где в Краснодаре есть бензин 6 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Краснодаре 6 июля отпускают топливо 48 заправок. Об этом сообщили в муниципальном центре управления. И уточнили - в течение дня ситуация в городе может меняться. Утром 6 июля на 25 АЗС в наличии АИ-92, на 31 заправке - АИ-95, на восьми станциях - АИ-100. Дизельное топливо имеется на 43 заправках.

Еще 55 АЗС, как и днем ранее, временно не отпускают топливо. 11 станций закрыли на ремонт и ребрендинг.

Где заправиться в Краснодаре 6 июля 2026

Заправки сети «Роснефть» в Краснодаре отпускают топливо на улицах Селезнева, трассе Краснодар-Кропоткин в сторону из Краснодара в хутор Ленина, Московской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской, Уральской.

АЗС сети «Лукойл» работают на улицах Тургенева, Проспект Чекистов, Старокубанской, Уральской, Крылатой, Северной, Восточно-Кругликовской, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольской. Заправки «Газпром» отпускают топливо по улицам Мачуги, Крупской, Российской, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1.

Заправочные станции сети «Газпромнефть» открыты по улицам Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар-Кропоткин в сторону от хутора Ленина в Краснодар, а также возле хутора Ленина. АЗС отпускают топливо по улицам 1-я Дорожной, Суворова и Ялтинской.

Заправки Teboil работают по улицам Красных Партизан, Сормовской, Rusoil - по Уральской и Пластунской, «Ирбис» - на Степана Разина. АЗС «Уфимнефть» отпускает топливо на Ростовском шоссе, «PNB» - на Шевченко, Petrol - на ул. 70-летия Октября.

Напомним, собственники вводят на заправках ограничения. Топливо отпускают только в баки.

«Просим не закупать топливо впрок - это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», - вновь призвали водителей в мэрии Краснодара.

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