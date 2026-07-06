Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на этой неделе проходят масштабные празднования, посвященные Дню семьи, любви и верности или Дню святых Петра и Февронии Муромских. Курорт подготовил свыше 90 общегородских мероприятий, направленных на продвижение традиционных семейных ценностей и создание незабываемого отдыха для жителей и многочисленных гостей города.

Как в Сочи отметят День семьи, любви и верности 2026

Как сказала заместитель главы Сочи Елена Канюк, праздник имеет особое значение, ведь семья – главная ценность. Она отметила, что Сочи, будучи семейным курортом, активно развивает инфраструктуру для отдыха с детьми как на побережье, так и в горах, а в этом году предлагает обширную программу преференций для семей.

«В День семьи, любви и верности на площадках отрасли культуры города во всех внутригородских районах пройдут более 90 интересных мероприятий, принять участие в которых смогут гости и жители курорта, – рассказала Елена Канюк. – В рамках праздника знак почета «Крепкая семья» вручат семьям сочинцев, ставшим примером любви, верности и сохранения традиционных семейных ценностей».

Куда сходить в День семьи, любви и верности в Сочи 8 июля 2026

Духовные мероприятия

Праздничные службы и молебны пройдут 8 июля. Утренняя служба в храме Архангела Михаила завершится молебном у памятника святым на улице Войкова с участием Епископа Сочинского и Туапсинского Германа. В храме Живоначальной Троицы в Адлере состоится районное мероприятие «Все начинается с семьи».

Праздничные фестивали

Парк «Ривьера» станет центральной площадкой для IV фестиваля «7Я» 8 июля. Под девизом «Семья – связь поколений – сила народного единства – сила России!» здесь подведут итоги семейных творческих конкурсов (заявки принимались до 5 июля), вручат премию «Семья года – 2026», проведут свадебную церемонию и чествование пар-юбиляров. Главный приз для победителей – круиз на лайнере «Астория Грандэ».

Завершит вечер гала-концерт и семейная дискотека. В преддверии праздника уже состоялся семейный марафон в парке имени Фрунзе.

Культурная программа

С 6 по 12 июля Зимний театр и Зал органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской представят насыщенную афишу, включающую спектакли «Любовь в квадрате», «Песнь моря», национальное шоу России «Кострома», а также тематические концерты, посвященные Петру и Февронии.

У площади Искусств 8 июля 10 сочинских семей высадят оливковые деревья в рамках акции «Семейное родовое дерево».

В Лазаревском Центре национальных культур 7 и 8 июля пройдут концерты, посвященные семейным традициям.

С 8 по 12 июля на улице Навагинской будет работать выставка-ярмарка ремесел.

Также в концертном центре «Сириус» пройдет выступление артистов Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра, а в этнопарке «Моя Россия» – бесплатные экскурсии о свадебных традициях регионов.

Активный отдых и скидки на горных курортах

Роза Хутор. С 7 по 9 июля многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи участников СВО могут подняться на «Роза Пик» и посетить парк водопадов «Менделиха» всего за 1 рубль. В Горной Олимпийской деревне пройдет Большая семейная зарядка и другие активности.

Курорт Красная Поляна. 8 июля на главной сцене парка «Времена года» состоится праздничный концерт с интерактивами, вход свободный.

Курорт Газпром Поляна. 8 июля приглашает в парк «У Лукоморья» на вечернюю программу с аниматорами, мастер-классами, аквагримом и мыльным шоу.

Спортивная программа

Департамент спорта администрации Сочи организует 8 июля 22 площадки спортивной активности для детей и родителей в парках, на пляжах и спортплощадках.

С полной афишей праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии Сочи.

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