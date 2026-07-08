Мужчина погиб, а девушка пострадала от угарного газа в Геленджике: Наказан директор управляющей компании

Из-за непроверенного дымохода погиб человек Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2018 года в Геленджике управляющая компания «Высота» выполняла необходимые работы после завершения отопительного сезона. Но в одной из квартир дома по улице Грибоедова очистку дымохода и вентиляционного канала так и не организовали…

В итоге засорившийся дымоход стал причиной смертельной ловушки: угарный газ от работающего газового водонагревателя начал поступать напрямую в жилое помещение. Это привело к трагическим последствиям. Находившийся в квартире мужчина скончался от отравления угарным газом, а здоровью девушки был причинен легкий вред.

Как установили во время судебного разбирательства, прямую ответственность за надлежащее состояние, регулярную проверку, очистку и ремонт дымовых и вентиляционных каналов в обслуживаемых многоквартирных домах в период с 2017 по 2018 год нес Александр Юркевич, именно он был руководителем УК «Высота».

«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с приговором Геленджикского городского суда, которым Александр Юркевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек – прим. ред.)», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Несмотря на то, что Александр Юркевич на протяжении всего процесса не признавал свою вину, Геленджикский городской суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу после рассмотрения апелляции. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.

Помимо лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. В пользу отца погибшего мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 5 миллионов рублей. Потерпевшей девушке, пережившей отравление, выплатят компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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