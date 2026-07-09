Где в Краснодаре есть бензин 9 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае с каждым днем увеличивается число работающих АЗС. В регионе предпринимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию с бензином.

Утром 9 июля в Краснодаре отпускают топливо 63 заправки. Об этом сообщает муниципальный центр управления. Но водителей предупреждают, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться.

К утру на 33 заправках краевого центра в наличии АИ-92 и АИ-95. На 11 АЗС отпускают АИ-100. Дизельное топливо есть на 59 заправках.

В то же время бензин не отпускают 40 заправок. 11 станций закрыли на ремонт.

Где заправиться в Краснодаре 9 июля 2026

Заправки «Роснефть» в Краснодаре работают по улицам Селезнева, Московской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской. АЗС «Лукойл» отпускают топливо на улицах Старокубанской, Уральской, Крылатой, Северной, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Мирный проезд, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольской.

По улицам Мачуги, Дзержинского, Российской, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1 открыты заправки «Газпром». АЗС «Газпромнефть» работают по улицам Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Кирилла Россинского, 1-я Дорожной, Калинина, Сокол, Крылатской, Суворова, Переходной и Ялтинской.

Заправки «Rusoil» отпускают топливо на улицах Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральской, Пластунской, «СитиОйл» – на Ростовском шоссе, «Teboil» – на Российской, Московской, Новороссийской, Сормовской.

АЗС «Уфимнефть» открыты по улицам Дзержинского, Солнечной, Ростовское шоссе, «Atan» – по 1-й Дорожной, хутор Ленина, Красных Партизан. На 70-летия Октября топливо отпускает заправка «Petrol». На Красных Партизан открыта АЗС «ОПТИ».

Напомним, собственники устанавливают лимиты на количество бензина, который можно приобрести. Топливо отпускают только в баки.

Водителей в очередной раз просят не закупать бензин впрок.

«Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – сказали в мэрии Краснодара.

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