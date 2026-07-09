Фото: скриншот видео Центра общественных связей ФСБ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Москве, который готовился украинскими спецслужбами. В этот раз объектом покушения должен был стать высокопоставленный российский военнослужащий, а исполнителем – завербованный агент, задержанный в Краснодаре.

«В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию службы безопасности Украины», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Краснодаре задержан россиянин, готовивший теракт по заданию СБУ

48-летний мужчина, ранее судимый за кражу и разбой, планировали совершить теракт с помощью ударного дрона, начиненного 600 граммами взрывчатки, в момент, когда военный входил бы в подъезд своего многоквартирного дома. Для выполнения задания агент должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб.

У задержанного изъяли взрывное устройство для БПЛА, а также видеокамеры для слежки и средства маскировки, включая накладные усы, бороду и очки. А в его телефоне обнаружили прямую переписка с куратором из СБУ, подтверждающая подготовку теракта.

Контрразведчикам удалось установить, что после отбытия наказания в России в 2002 году, мужчина выехал на Украину и проживал с семьей в Днепре. По его показаниям, в феврале 2026 года он был завербован сотрудниками СБУ под угрозой уголовного преследования в отношении его супруги. После прохождения стрелковой и взрывной подготовки мужчину забросили в Россию, в Минеральные Воды, через Молдову и Армению. Затем он снял квартиру в Москве, где установил скрытые видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания офицера.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке теракта. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на теракт.

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