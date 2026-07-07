Фото: скриншот видео УФСБ России по Краснодарскому краю.

В Геленджике задержан 27-летний мужчина, осуществлявший сбор и передачу информации спецслужбам Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что по указанию куратора парень следил за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил РФ и сотрудников правоохранительных органов, а также снимал их на видео. Все это происходило на указанной куратором парковке в Геленджике.

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«После выполнения задания злоумышленник получил от представителей украинской стороны денежное вознаграждение, в дальнейшем кураторы обещали ему оказать содействие в выезде за рубеж», – сообщили в ФСБ Краснодарского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Статья предполагает суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время фигурант уже дал признательные показания и по решению суда заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

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