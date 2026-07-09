Суд над палачом детей из Ейска: Почему нациста Оберлендера будут судить после смерти

В 2000 году канадский суд признал, что Оберлендер скрыл информацию о службе в СС, когда приехал на свою новую родину

22 июля в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону начнется процесс, которого ждали десятилетия. На скамье подсудимых — Гельмут Оберлендер. Но заочно. Этому человеку уже не суждено предстать перед судом вживую: он скончался в Канаде в 2021 году, так и не дождавшись возмездия. Однако российская Фемида не намерена закрывать дело. Для преступлений против человечности сроков давности не существует.

Карательная машина зондеркоманды

Оберлендер родился в семье этнических немцев на территории Украины, свободно владел русским и немецким языками. В октябре 1941 года, в возрасте 18 лет, он вступил в зондеркоманду 10а — одно из самых жестоких карательных подразделений нацистской Германии. Командовал формированием Курт Кристман, военный преступник, чье имя до сих пор вызывает ужас у жителей Кубани и Ростовской области.

В этом доме в Ейске сейчас располагается школа для слабослышащих детей

Следствие установило: Оберлендер числился переводчиком, но его функции выходили далеко за рамки лингвистических. Он принимал непосредственное участие в четырех массовых карательных операциях, в ходе которых были уничтожены как минимум 3290 советских граждан — мирных жителей и военнопленных. Его «рабочим полем» стали Краснодарский край и Ростовская область.

Детский дом на краю ада

Главное злодеяние, в котором обвиняют Оберлендера, — убийство 214 воспитанников ейского детского дома. 9 октября 1942 года к зданию на углу улиц Гоголя и Богдана Хмельницкого подъехали грузовики, кузовы которых были герметично задраены, а выхлопные трубы выведены внутрь. В машины загружали детей с особенностями развития — от 4 до 16 лет. Многие не могли ходить, некоторые не говорили.

При первой эксгумации детей в 1943 году причину их смерти установить не удалось

Леонид Дворников, один из немногих, кому удалось выжить, вспоминал: «Я кричал немцам, что детям нечем дышать. Они только плотно задраили кузова и уехали». Машины смерти курсировали по окраинам города, пока все пассажиры не задохнулись угарным газом. Тела сбрасывали в противотанковый ров. Выжили лишь те дети, которые в тот момент работали на огороде и спрятались в ботве.

70 лет молчания

После капитуляции Германии Оберлендер сжег все уличающие его документы и исчез. В 1954 году он эмигрировал в Канаду, скрыв факт своей службы в карательных органах, и получил гражданство. Женился, вел тихую жизнь, никому не рассказывал о своем прошлом — даже жене.

Оберлендер после войны женился и остался жить в Германии, а потом переехал в Канаду

Впервые его имя всплыло в 1995 году, когда канадские власти обнаружили несоответствия в биографии. Началась многолетняя тяжба: у Оберлендера то отнимали паспорт, то возвращали. Его защита настаивала: он был лишь переводчиком, детей не убивал, занимался охраной коммуникаций и чисткой сапог. Но улик становилось всё больше.

В 2019 году ФСБ России рассекретила архивы, и Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде. Российские власти потребовали экстрадиции Оберлендера. Канада не спешила с решением. В феврале 2020 года местный суд даже встал на его сторону, признав вину недоказанной. Однако производство вскоре возобновили — по вновь открывшимся обстоятельствам.

Смерть не освобождает от суда

20 сентября 2021 года Оберлендер умер в Канаде. До последнего вздоха он отрицал свою причастность к убийствам. Но российское правосудие не остановилось. Генеральная прокуратура квалифицировала его действия как геноцид по статье 357 УК РФ. В соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года, сроки давности к таким преступлениям не применяются. Сам факт смерти обвиняемого не мешает уголовно-правовой оценке его злодеяний.

Родственники погибших детей приезжают поклониться мемориалу

22 июля 2026 года в Ростове-на-Дону начнется суд — пусть заочный. Чтобы 214 детей из Ейска, тысячи убитых в Ростовской области и их потомки наконец услышали: имена палачей названы. Даже если они уже мертвы, история зафиксирует их преступления.