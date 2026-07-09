После пятничного шторма – солнечный уик-энд: Какой будет погода на Кубани в ближайшие дни

На выходных будет солнечно Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Краснодарского края снова стоит готовиться погодным капризам. На смену июльскому зною придет холодный атмосферный фронт с дождями и шквальным ветром, однако период непогоды будет коротким, и уже к выходным на Кубани распогодится.

«Ухудшение погоды начнется в пятницу, 10 июля. К утру к границам региона подойдет холодный фронтальный раздел, сформировавшийся над северо-западными районами Европы. Он принесет в большинство районов края дожди, местами сильные ливни с грозами и градом. Во время грозы прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 м/с», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

При этом жара в этот день не отступит. Столбики термометров покажут +27…+32 °C, а на северо-востоке региона и вовсе ожидается сильная жара до +35 °C.

В субботу, 11 июля, влияние фронта начнет ослабевать. Небольшие дожди в этот день задержатся лишь в восточной половине Краснодарского края. В воскресенье, 12 июля, осадки полностью прекратятся, на Кубани установится малооблачная и сухая погода.

По ночам температура воздуха будет составлять +15…+20 °C. Днем ожидается очень комфортная температура в пределах +25…+30 °C. В юго-восточных предгорных районах в эти дни будет традиционно прохладнее – +23…+28 градусов.

«После прохождения холодного фронта в предгорных районах по ночам и в утренние часы местами ожидаются туманы», – предупредила Светлана Попова.

Период относительной прохлады окажется недолгим. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 13 июля, на Кубань начнет возвращаться жара – воздух снова прогреется до +28…+33 °C.

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