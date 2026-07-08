Космическая пыль или вулканический пепел: Над Краснодаром заметили редкие серебристые облака

Серебристые облака над Краснодаром. Фото: Александр Иванов

Жители Краснодара стали свидетелями завораживающего и крайне редкого для южных широт атмосферного явления. В северо-западной части небосвода над кубанской столицей появились светящиеся серебристые облака. Это произошло ранним утром 7 июля.

Для широты Краснодарского края подобные наблюдения – огромная удача. Как рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов, в последний раз в обсерватории КубГУ это явление фиксировали шесть лет назад – в 2020 году.

«В этом году наши северные соседи практически ежедневно сообщали о появлении серебристых облаков. И вот удача – сегодня это редкое явление удалось увидеть и в Краснодаре. На нашей широте такие наблюдения происходят крайне редко», – поделился Александр Иванов.

Фото: Александр Иванов

Что такое серебристые облака и как они образуются

Серебристые или мезосферные облака являются самыми высокими в земной атмосфере. В отличие от обычных дождевых туч, они формируются на границе с космосом – в мезосфере, на высоте около 82–83 километров (а иногда и до 100 км) над поверхностью планеты.

Увидеть их можно только при уникальном совпадении факторов. Как правило, это происходит летом, в июне и июле, когда Солнце уходит под горизонт на глубину от шести до 12 градусов. В этот момент лучи подсвечивают самые верхние слои атмосферы, тогда как нижняя ее часть уже погружена в глубокую тень.

Загадка вековой истории

Несмотря на то, что человечество изучает светящиеся облака уже больше века, ученые до сих пор спорят об источниках их происхождения.

Впервые они получили мировую известность после катастрофического извержения индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году. Тогда колоссальные объемы вулканического пепла и водяного пара поднялись на огромную высоту, спровоцировав появление яркого свечения в небе по всему миру.

Однако сегодня преобладает космическая теория.

«Наиболее распространенная научная гипотеза связывает их возникновение с мельчайшими частицами метеорной пыли, которые служат центрами кристаллизации льда в чрезвычайно холодных слоях мезосферы», – говорит Иванов.

В условиях экстремального холода (температура там может опускаться ниже -100 °C) даже ничтожное количество влаги мгновенно замерзает на космических пылинках, превращаясь в светящиеся серебряные узоры, которые и посчастливилось наблюдать краснодарцам на рассвете.

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