Жители Краснодара часто делятся в соцсетях кадрами зачаровывающих закатов. Небо в краевой столице то и дело озаряется багряным, розовым или золотым оттенками. Но вечером 24 июня в городе удалось поймать куда более редкое атмосферное явление: в закатном небе появились словно поглощающие свет огромные прожекторы.
Небо над кубанской столицей окрасилось в контрастные тона – от темно-синего до ярко-желтого. Грандиозный небесный пейзаж больше напоминал искусно созданные спецэффекты из высокобюджетного фантастического фильма, нежели реальное природное явление.
«Две мощные облачные массы, подсвеченные низким заходящим Солнцем, отбросили гигантские тени, протянувшиеся почти на половину небосвода», – рассказал «КП»-Кубань» руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов. Именно он и поделился впечатляющими кадрами, которые удалось сделать в Астрофизической обсерватории Кубанского государственного университета.
Удивительная оптическая иллюзия появилась благодаря специфическому углу падения солнечных лучей и особенностям перспективы, пояснил астроном.
А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ
В Краснодаре во время тумана одна из многоэтажек словно озарилась изнутри. «Сияющий» дом заметили жители Губернского микрорайона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внеземное вещество весом до 2 кг: Кубанский ученый вычислил место падения метеорита на юге России
Суббота – с ливнями, воскресенье – с солнцем: Какая погода ожидается на Кубани в последние выходные июня