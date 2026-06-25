Фото: Александр Иванов

Жители Краснодара часто делятся в соцсетях кадрами зачаровывающих закатов. Небо в краевой столице то и дело озаряется багряным, розовым или золотым оттенками. Но вечером 24 июня в городе удалось поймать куда более редкое атмосферное явление: в закатном небе появились словно поглощающие свет огромные прожекторы.

Небо над кубанской столицей окрасилось в контрастные тона – от темно-синего до ярко-желтого. Грандиозный небесный пейзаж больше напоминал искусно созданные спецэффекты из высокобюджетного фантастического фильма, нежели реальное природное явление.

Фото: Александр Иванов

«Две мощные облачные массы, подсвеченные низким заходящим Солнцем, отбросили гигантские тени, протянувшиеся почти на половину небосвода», – рассказал «КП»-Кубань» руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов. Именно он и поделился впечатляющими кадрами, которые удалось сделать в Астрофизической обсерватории Кубанского государственного университета.

Удивительная оптическая иллюзия появилась благодаря специфическому углу падения солнечных лучей и особенностям перспективы, пояснил астроном.

Фото: Александр Иванов

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В Краснодаре во время тумана одна из многоэтажек словно озарилась изнутри. «Сияющий» дом заметили жители Губернского микрорайона.

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