И град, и грозы, и жара: Погода в Краснодарском крае готовит очередной сюрприз

Синоптики рассказали, когда во всем крае испортится погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край ждет неделя с классической летней погодой: местами ожидаются кратковременные дожди, будет стоять 30-градусная жара, но прогрев воздуха прервется прохождением холодного атмосферного фронта в пятницу. Подробным прогнозом с «КП»–Кубань» поделилась заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

«Говорить о полном прекращении осадков на Кубани пока рано. В первой половине недели в регионе продолжат идти локальные кратковременные дожди с грозами и местами с градом. Осадки будут формироваться преимущественно в дневные и вечерние часы в южной половине края и предгорных районах, где климат способствует активному развитию дождевой облачности», – прокомментировала Светлана Попова.

Температура воздуха на Кубани

7 июля в крае ожидается комфортная летняя температура в пределах +26…+31 °C (в юго-восточных предгорных районах как обычно пониже – +23…+28). 8 и 9 июля жара усилится, и столбики термометров поднимутся до +33 градусов. А вот 10 июля по региону пройдет холодный фронт, он захватит всю территорию края, в том числе Черноморское побережье и Краснодар. В этот день небо затянет тучами, дождями и грозами накроет всю Кубань, а температура упадет до +23…+28 °C. Прохождение фронта будет сопровождаться усилением ветра: если 9 июля он будет умеренным, то 10 июля порывы могут достигать сильных 15–18 м/с.

Ночи на Кубани будут стабильно теплыми. На большей части территории края ожидается +17…+23 градусов, в предгорьях свежее – около +12…+17 °C.

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