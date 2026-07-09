Ситуация с бензином в Краснодарском крае в начале июля 2026: работу возобновили еще 36 заправок

В Краснодарском крае возобновили работу еще 36 заправок Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжают принимать необходимые меры для стабилизации ситуации с бензином. Ситуацию с обеспечением топливом контролирует рабочая группа, созданная по поручению губернатора.

Ранее объем поставок топлива в регион увеличили. На заправках продолжают действовать лимиты на количество бензина, которое можно приобрести, – до 20-30 литров на один автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

Сколько заправок работают в Краснодарском крае 9 июля 2026

Как сообщают власти, ранее закрытые заправки постепенно возобновляют работу. Так, за последние сутки в Краснодарском крае открылись еще 36 АЗС.

Всего в регионе насчитывается более 1 тысячи заправок. Из них закрыты 192 станции, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ситуация с бензином остается наиболее напряженной в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе имеется достаточное количество топлива.

«Мы не имеем права говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж. При этом мы видим, что часть автозаправочных станций до сих пор работают с перебоями. Разгрузка и доставка топлива на автозаправочные станции – персональная ответственность глав в каждом городе и районе», – сказал глава региона.

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