Никто из них не ожидал такого! Высшую меру потребовало гособвинение для убийц аниматоров на Кубани

Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко убили в апреле 2023 года

«Справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы», – прозвучало в зале Краснодарского краевого суда, где рассматривают громкое дело об убийстве аниматоров.

Высшую меру наказания для каждого из подсудимых – Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова – запросило гособвинение. Именно такой срок, по доводам стороны, справедлив для тех, кто обычным кухонным ножом в лесополосе расправился с двумя незнакомцами. 19-летней студенткой, строившей большие планы на жизнь. И 37-летним мужчиной, которого дома в тот дождливый вечер ждали жена и маленький сын. Напомним, Кириллу Чубко нанесли 13 ударов в туловище и шею. Таня Мостыко, которую еще несколько часов возили по банкоматам, скончалась от пяти ножевых ранений – девушке перерезали горло. Коллегия присяжных заседателей единогласно сказала, что подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения.

Когда прозвучало, что верным будет отправить подсудимых на пожизненное, Двойников склонил голову и устремил взгляд в пол. Татосян, сидящий рядом, не изменил положения. Как и Кеворкьян, которого от сообщников разделяет стекло «аквариума». Подсудимый, который, по данным следствия, сколотил банду, напавшую на аниматоров, продолжал смотреть в одну точку, обхватив рукой ногу и монотонно покачиваясь. В лице не дрогнуло ничего.

Напомним, в суде не раз звучало о том, что сообщники заслуживают высшей меры. Об этом говорила вдова Кирилла Чубко Дарья и ее представители, указывая на тяжесть статей, по которым предъявлено обвинение. Пожизненного лишения свободы требовала и Надежда Плешкова – мама Татьяны Мостыко.

«Я никогда эту боль не залечу, у меня никогда не будет другой Тани. Эту потерю ничем нельзя восполнить. Я просто прошу справедливого наказания, справедливого. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, – только пожизненного!» – ранее говорила в суде мама убитой студентки.

И если в лице подсудимых не изменилось ничего, то, выступая в прениях, они просили не назначать высшую меру. Все трое повторяли то, что уже звучало на предыдущих заседаниях. Двойников и Татосян, в очередной раз извинившись перед потерпевшими, сказали, что раскаиваются.

На скамье подсудимых трое - Арам Татосян, Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников

«В качестве смягчающих доказательств просим учесть раскаяние, статус ветерана боевых действий, наличие угроз со стороны Кеворкьяна и назначить наказание в более мягких пределах», - сказала адвокат Татосяна Елизавета Бен.

Защитник Двойникова указала на умственную осталось подсудимого, которая установлена экспертизой.

«Двойников страдает умственной отсталостью легкой степени со слабо выраженными нарушениями поведения. Имеющееся расстройство носит стойкий характер и сопровождает его практически всю жизнь. Он с детства отставал в психическом развитии, испытывал трудность в освоении программы общеобразовательной школы, переведен на обучение по программе коррекционной школы, наблюдался врачом-психиатром, проходил стационарное психиатрическое обследование, освобожден от прохождения военной службы», – сказала адвокат Янна Галаган.

При этом экспертиза установила, что Двойников был вменяем в момент убийства и осознавал свои действия. Но указанное обстоятельство защитник попросил учесть при вынесении приговора. И назначить максимально мягкое наказание – по ее мнению, пожизненное для всех подсудимых несправедливо.

Иной позиции придерживаются Демьян Кеворкьян и его защита из двух адвокатов. Напомним, что подсудимый не признал вину. И поддержал своих защитников в том, что она не доказана.

«Нет абсолютно ни единого доказательства!» – сказал адвокат Кеворкьяна Владимир Пантелеев.

Защита попросила суд вынести оправдательный приговор. Выступая в прениях, адвокат Кеворкьяна указал на то, что СМИ сделали его подзащитного в этой истории главным злодеем и даже «наделили» качествами «маньяка». Между тем имя Кеворкьяна – и не только его – не раз звучало на страницах изданий, поскольку именно он, по данным следствия, сколотил банду. И, как указывали на то участники процесса, постоянно затягивал рассмотрение дела возражениями и пререканиями. За что, к слову, ранее был удален из зала суда.

Виновным Кеворкьян себя не считает. И ждет оправдательного приговора.

Вдова Кирилла Чубко, выслушав подсудимых и их адвокатов, не сдержала слез. Дарья не верит в раскаяние убийц ее мужа. И считает, что ни о какой помощи с их стороны во время предварительного следствия не может идти и речи. Ведь подсудимые изначально не сообщили о преступлении в полицию, а, как приказал Кеворкьян, «затаились».

«Он (Татосян – Прим.авт.) показывал Двойникову, как нужно правильно перерезать горло, поднимал за уши моего мужа. Он снимал с моего мужа украшения. Я не считаю, что они раскаялись, а навстречу следствию пошли, чтобы снизить себе сроки. Они сидели и ждали, поймают их или нет, а когда их поймали, начали говорить, только чтобы спасти свои шкуры. Жизни Кирилла и Тани бесценны, и я считаю, что все трое будут нести угрозу обществу, если они выйдут на свободу. Я вас прошу, пожалуйста, назначить максимально строгое наказание – пожизненное лишение свободы», – не сдерживая эмоций, произнесла вдова.

Прения завершились. И на этом суд уже точно подходит к финалу. Впереди – последнее слово. Его подсудимые произнесут на следующем заседании 27 июля. Затем суд вынесет приговор.

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