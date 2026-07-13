«Справедливым будет только пожизненное!»: Гособвинение запросило максимальное наказание за убийство аниматоров на Кубани

Татьяна и Кирилл были убиты по дороге домой Фото: с личной страницы в соцсети..

Гособвинение запросило пожизненный срок для подсудимых по делу об убийстве аниматоров на Кубани. Очередное заседание состоялось в Краснодарском краевом суде 13 июля.

Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань» из зала суда, для Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна запрошено лишение свободы на пожизненный срок.

"Наказание, применяемое лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым.

Исходя из обстоятельств, установленных по уголовному делу, считаю, что Кеворкьяну, Двойникову и Татосяну, безжалостно убившим ранее незнакомых лиц, в том числе юную девушку, а также совершенное Кеворкьяном ранее убийство еще одного лица, то обстоятельство, что сама подготовка к убийству Мостыко после совершенного преступления в отношении Чубко заняла несколько часов, справедливым может являться только наказание в виде пожизненного лишения свободы, которое в полной мере будет способствовать исправлению осужденных, восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений", - сказал в прениях гособвинитель Дмитрий Ткаченко.

Гособвинение считает, что все трое должны отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокурор требует назначить штрафы - Кеворкьяну 700 тысяч рублей, Двойникову - 500 тысяч рублей, Татосяну - 600 тысяч рублей.

Кроме того, гособвинение считает справедливым лишить Демьяна Кеворкьяна государственной награды.

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