Семь ударов в живот: Мать пыталась убить младенца, но ребенка успел спасти дед

Женщину принудительно отправили в больницу

Трагедия разыгралась за дверями обычного дома в Курганинске. Днем 20 марта 2025 года 32-летняя мать осталась рядом со своим двухмесячным сыном. На фоне психического расстройства, как потом установила экспертиза, она взяла кухонный нож и нанесла сыну не менее семи ударов в живот, после чего попыталась его задушить. Спасти внука удалось деду, который вовремя прибежал на помощь.

«Довести до конца умысел, направленный на убийство сына, женщина не смогла, поскольку ее действия были пресечены ее отцом», - сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Мать, пытавшуюся убить собственного ребенка, отправили на принудительное лечение

Дело расследовал Усть-Лабинский межрайонный следственный отдел регионального управления СК. Действия матери квалифицировали как покушение на убийство малолетнего. Следствию предстояло установить не только обстоятельства случившегося, но и могла ли женщина понимать, что делает. Для этого провели комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

«По результатам экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает ее возможности осознавать характер своих действий и руководить ими», - уточнили в краевом управлении Следственного комитета.

Курганинский районный суд изучил материалы дела и заключения экспертов. Женщину освободили от уголовной ответственности, ее отправили в психиатрическую больницу, где медпомощь оказывается круглосуточно в стационарных условиях.

Как выяснила «КП»-Кубань», несмотря на многочисленные ножевые ранения ребенка удалось спасти, мальчик выжил. Он остался жить с отцом, который в момент случившегося был на работе. Малыша помогает воспитывать и дедушка, спасший ему жизнь.

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