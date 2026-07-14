Обломки БПЛА упали в нескольких городах и районах Краснодарского края Фото из архива КП

Краснодарский край подвергся атаке БПЛА в ночь на 14 июля. Для оповещения жителей об угрозе включали сирены. Обломки БПЛА обнаружены в нескольких городах и районах края.

Атака БПЛА на Краснодарский край 14 июля 2026

В Северском районе при атаке БПЛА пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь. На Афипском НПЗ произошло возгорание, которое, по данным краевого оперштаба, потушили.

Всего в муниципалитете поступило 16 заявок о повреждении частных домов. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.

В Анапе повреждены четыре частных дома. Остекление и стены задеты обломками в помещениях в станице Анапской. В результате происшествия никто не пострадал.

В Красноармейском районе обломки БПЛА упали в станице Марьянской. Остекление и стены повреждены в двух частных домах. Пострадавших нет.

В Геленджике выбило стекла в здании, которое находится рядом с одним из мест размещения. Никто не пострадал.

«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 июля над регионами России уничтожены и перехвачены 288 украинских беспилотников самолетного типа.

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