Погода бьет по полям, а теплицы выручают: что происходит с урожаем на Кубани

Тепличный урожай на Кубани прибавил пять тысяч тонн за год Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полях Краснодарского края вовсю идет уборочная кампания. Уже известно, что кубанские теплицы наращивают обороты. К середине июля урожай овощей закрытого грунта в регионе превысил 48,1 тысячи тонн. Это на 5 тысяч тонн больше, чем за такой же период прошлого года. Нынешняя прибавка к прошлогоднему результату составляет около 12%. Об этом сообщили «КП-Кубань» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Краснодарский край входит в число ведущих регионов России по производству овощей в теплицах. Вместе с Кубанью высокие показатели демонстрируют Московская, Липецкая, Воронежская, Калужская, Волгоградская, Белгородская и Тамбовская области. В число лидеров также входят Ставропольский край и Башкортостан.

Выращивание в закрытом грунте позволяет получать урожай независимо от резких изменений погоды. Для аграриев это особенно важно в периоды ливней, града, засухи и температурных скачков.

Убрана половина полей с картофелем В отличие от тепличного производства, полевой урожай сильнее зависит от капризов погоды. На Кубани сильные дожди задерживают технику, жара – увеличивает потребность в поливе, а еще в районах края в этом году часто шел град, от которого страдали и растения. Тем не менее к началу июля кубанские аграрии подошли не только с ростом тепличного производства, но и заметным объемом уже собранной полевой продукции.

- Картофель на Кубани убрали уже больше чем с половины площадей – с 2,8 тысячи гектаров, или с 56% запланированной территории. Аграрии накопали более 74 тысяч тонн клубней. Средняя урожайность составила 259,6 центнера с гектара, то есть почти 26 тонн. Уборочная кампания еще продолжается, поэтому итоговый объем картофеля будет выше, - рассказали в минсельхозе Краснодарского края.

Другие овощные культуры открытого грунта убрали с 10,7 тысячи гектаров — это 30% намеченной площади. Валовой сбор уже превысил 93,5 тысячи тонн, а средняя урожайность достигла 86,9 центнера с гектара.

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