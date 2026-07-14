Выбросы нефтепродуктов убирают в Темрюкском районе Фото: официальный канал главы Темрюкского района Федора Бабенкова в Max

В Темрюкском районе организовали работы по уборке побережья. Во время ежедневного мониторинга обнаружены выбросы нефтепродуктов.

Загрязнения выявили на участке побережья протяженностью около 5-6 км. Это территория от косы Чушка до поселка Кучугуры. Кроме того, обнаружено скопление загрязненных водорослей.

Мазут в Темрюкском районе 14 июля 2026

Из-за выбросов нефтепродуктов на территории Запорожского сельского поселения введен режим ЧС. Всего замазученный грунт убирают 69 человек. К работе привлечены сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, районной администрации, «Кубань-СПАС», волонтеры. Всего задействовано девять единиц техники.

Поверхность морской воды обработали – для этого использовали одну тонну сорбента.

«Работы на прибрежной полосе продолжаются. Администрация Темрюкского района организовала питание для работающих на пляже, создан запас питьевой воды», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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