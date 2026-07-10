В Краснодаре работают 64 заправки 10 июля Фото из архива КП

Ситуацию с бензином продолжают стабилизировать в Краснодарском крае. В регионе возобновили работу еще 36 заправок. Всего же в крае насчитывается более 1 тысячи АЗС, из которых закрыты 192 станции.

В Краснодаре утром 10 июля топливо отпускают 64 заправки. Днем ранее в краевом центре работали 63 АЗС. В МЦУ Краснодара вновь предупредили, что ситуация в течение дня может меняться.

Утром на 41 заправке в Краснодаре отпускают АИ-92, на 39 станциях в наличии АИ-95. АИ-100 есть на 15 АЗС, дизельное топливо имеется на 59 заправках.

Где заправиться в Краснодаре 10 июля 2026

Заправки «Роснефть» работают по улице Селезнева, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, на улицах Московской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской и Уральской.

Станции «Лукойл» открыты на улицах Крылатой, Северной, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров и Ставропольской. АЗС «Газпром» отпускают топливо на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1. Заправки «Газпромнефть» работают по улицам Селезнева, Новороссийской, Уральской, Лизы Чайкиной, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар и возле хутора Ленина, на улицах 1-я Дорожная, Калинина, Евдокии Сокол, Западный обход, Суворова, Ялтинской.

Заправки «Rusoil» отпускают топливо на улицах Дальней, Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральской, Пластунской, «Татнефть» – на Ростовском шоссе, «Teboil» – на Российской, Московской, Красных Партизан, «Уфимнефть» – на Дзержинского, Солнечной, Ростовское шоссе

АЗС «Atan» работают на улицах 1-я Дорожная, в хуторе Ленина и на Красных Партизан, «Ирбис» – на Степана Разина, «PNB» – на Шевченко. Заправка «Petrol» отпускает топливо на улице 70-летия Октября, «ОПТИ» – на Красных Партизан.

Напомним, бензин наливают только в баки. 39 заправок в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 станций закрыты на ремонт либо ребрендинг.

«Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

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