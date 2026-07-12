Море по колено, черешня и «советские» цены: Почему россияне выбирают этим летом Азовское побережье вместо Черноморского

Азовское море - будто из сказки о "Золотой рыбке", волнистое, но теплое Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Пока черноморские гиганты соревнуются в пафосе и количестве нулей в ресторанных чеках, скромный поселок Кучугуры на берегу Азовского моря неожиданно возглавил российский топ по длительности бронирований.

По данным сервиса «Твил.ру», скромный поселок Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края неожиданно возглавил национальный топ самых популярных направлений для длительного отдыха. Сюда едут в среднем на рекордные 16 ночей (при средней стоимости суток в 3545 рублей), оставив позади черноморские города Кубани и Крым. Корреспондент «Комсомолки» отправилась на Азовское побережье, чтобы лично разгадать феномен этой стихийной популярности.

Логистика с характером

Сразу развеем мифы: вопреки названию, сериал «Сваты» здесь никогда не снимали. И слава богу — съемочная группа просто застряла бы в здешней стихийной застройке. Добираться сюда — отдельное приключение. Южное небо постепенно оживает: аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика давно работают, но ближайшая к Тамани воздушная гавань в Анапе все еще закрыта. Поезда в сам поселок тоже не ходят. Придется добираться с пересадками из Темрюка, например, на такси. И таких туристов из разных уголков страны здесь немало. Чаще сюда едут на машинах.

Как и я, на машине из Ленинградской области приехала семья Александра и Татьяны с семилетним сыном Мишей и бабушкой.

Домик а-ля шале Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

— Посчитали расходы на поезд на четверых, арендовали пластиковый бокс на крышу нашего «Форда» за 3,5 тысячи. Вышло в разы дешевле, — рассказывает Александр. — Мы сами из деревни Гостилицы. Лоск крупных курортов нас утомляет, а в Кучугурах — простор. Решили устроить сыну идеальное деревенское лето рядом с морем. Одна проблема – бензин, но мы перед поездкой предусмотрительно переоборудовали авто на газ. Так что едем мимо очередей по трассе и радуемся.

Ароматные поля и теплое море

Питерцы ехали наугад и без брони. Повезло: у местной хозяйки Натальи как раз освободился деревянный домик а-ля шале за 6 тысяч рублей в сутки.

- Просто вбили в поисковик – Кучугуры, жилье, на странице вывалились варианты. Этот нам больше всего подошел, - говорит Татьяна.

Эти места - рай для детей, потому что море им по колено Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Условия внутри простые: двуспальная кровать, двухъярусная для детей, комод, маленький холодильник и санузел с душем. Последнее по местным меркам — цивилизационный прорыв. Воду в Кучугурах добывают из подземных скважин, поэтому она имеет специфический сероводородный запах и грязноватый цвет. Системы фильтрации здесь ставить не любят, так что приходится привыкать.

Зато на веранде — деревянный стол, индукционная плита и полный набор посуды. Море отсюда не видно за другими постройками, но отлично слышно. До пляжа — десять минут ходьбы через пустырь, заросший пахучими травами.

Черешневый рай

Кучугуры исторически развивались как крупный садоводческий узел. Вокруг поселка — три тысячи гектаров садов, бывших совхозных. Начало июля — время черешни. Вот она – зреет на деревьях, в двух шагах – прилавок. Придорожные лотки ломятся от крупной ягоды и абрикосов.

— Всего 250 рублей за кило. Абрикосы — по 200. Возьмете побольше — спелых абрикосов бесплатно досыплю, - зазывает продавец.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Зато сетевая торговля в поселке представлена скромно — один супермаркет на всех, где по вечерам выстраиваются очереди за сосисками и минералкой. В маленьких магазинах царит суровый южный колорит. Продавщицы в синих фартуках на вопросы о свежести продуктов отвечают философским: «Берите, какие нравятся».

Пейзажи из «Золотой рыбки»

Главный козырь Кучугур в этом году — чистейшее море. В прошлые сезоны отдыхающие жаловались на нашествие медуз, превращавших воду в кисель. В этом июле — сказка. Вода прозрачная, теплая. Лишь изредка волна вынесет на песок одинокую медузу, похожую на космическую тарелку.

Пляжные цены не кусаются. Шезлонг — 100 рублей в час (или 400 на весь день). Бунгало — 2500 рублей в сутки. Для сравнения: на Черном море за эти деньги вас пустят в бунгало разве что посмотреть.

Но главный хит — местная столовая в центре. Сюда всегда очередь, потому что цены кажутся приветом из прошлого века:

• Наваристый борщ или окрошка — 60 рублей;

• Мясная котлета — 90 рублей;

• Горячий беляш — 80 рублей.

— Люди голосуют рублем, — улыбается один из посетителей, приехавший в поселок на выходные. — Время пафоса уходит, простая домашняя еда побеждает.

Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В выходные на центральном пляже Кучугур люди загорают буквально стоя. Но если отъехать на пару километров в сторону мыса Пекла к диким песчаным дюнам, вы останетесь наедине с ветром и морем. Там же бурлит и грязевой вулкан «Плевак» — жижей из него можно измазаться бесплатно, в отличие от других ему подобных в этих краях. А что человеку надо? Вкус соли на губах, шорох ракушек под ногами и абсолютная свобода. И Кучугуры дают это сполна.

РЕЙТИНГ И ОТЗЫВЫ

Плюсы: мягкий климат, мало людей, чистое море, бесплатный вулкан.

Минусы: нет крупных сетевых отелей, слабая ночная жизнь.

Как добраться из Москвы?

НА САМОЛЕТЕ

Маршрут: прямой перелет Москва — Краснодар, затем автобус или такси до поселка Кучугуры (около 170 км от аэропорта).

Время в пути: около 7–8 часов суммарно (перелет занимает 3,5 часа + дорога от Краснодара на машине занимает порядка 3,5–4 часов).

Авиабилеты: от 13 000 до 18 000 рублей на одного человека в одну сторону (тарифы «высокого» летнего сезона).

Транспорт от аэропорта Краснодара: такси до Кучугур обойдется в 4500–6000 рублей за машину. Также можно доехать на рейсовом автобусе от автовокзала Краснодара до Темрюка (около 600 рублей), а там пересесть на местную маршрутку до поселка.

НА АВТОМОБИЛЕ

Маршрут: из Москвы по платной федеральной трассе М-4 «Дон» (~1500 км).

Время в пути: 18–22 часа чистого времени за рулем.

Расходы: 13 500–16 500 рублей на всю машину. Из них около 8 500–9 500 рублей уходит на бензин АИ-95, а 5 000–7 000 рублей — на оплату платных участков (цена зависит от дня недели, тарифа и наличия транспондера).

НА ПОЕЗДЕ

Прямого ж/д сообщения с Кучугурами нет, пассажиры берут билеты до ближайших станций.

До станции Тамань-Пассажирская (45 км до поселка): фирменный двухэтажный поезд доезжает за 21 час 30 минут, обычные составы — до 30 часов. Стоимость билетов: плацкарт от 5 000 рублей, купе от 7 600 рублей.

До вокзала Анапы (75 км до поселка): фирменные поезда идут от 21 часа, стандартные пассажирские — около 34 часов. Стоимость билетов: плацкарт от 3 400 рублей, купе от 4 150 рублей.

Трансфер до отеля: такси от вокзала Тамани обойдется в 1500–1800 рублей, от вокзала Анапы — в 2200–2800 рублей за салон.

ЖИЛЬЕ (Цены в сутки за семейный номер / домик):

Гостевые дома с бассейном и кухней: 4500 – 7000 .

Отдельные коттеджи под ключ: 6000 – 10000 .

ПИТАНИЕ (На семью из 4 человек):

Обед в столовой (Дельфин, Майами): 1400 – 1800 .

Ужин в кафе с детским меню: 3000 – 4500 .

Продукты: есть «Магнит» и «Пятерочка» со стандартными ценами.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Вулкан «Плевак»: бесплатно (грязевые ванны в 2 км от поселка).

Парк «Емеля»: аттракционы по 200–400 за билет.

Пляж: «банан» / «таблетка» — 500–700 .

Выездные: аквапарк в Голубицкой — 5000–6500 на всю семью. А В ЭТО ВРЕМЯ

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