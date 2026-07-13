Партия «Новые люди» представила кандидатов на сентябрьских выборах

Фото: Партия «Новые люди»

Выдвижение прошло без трибун и галстуков. Вместо этого представители партии собрались на побережье в Ольгинке. Они подчеркнули, что выбрали это место неслучайно. В этом году Туапсе и его окрестности пережили непростые времена. Местные предприниматели и вся сфера гостеприимства, от которой напрямую зависит качество жизни, столкнулись с падением спроса.

Поэтому партия решила поддержать земляков словом и делом. Гостей угощали черноморскими лакомствами: горячей кукурузой, шашлыком и кубанскими фруктами.

- Это наш способ сказать местному бизнесу, что мы с вами и готовы подставить плечо. Ранее мы уже провели в Туапсе форум с участием представителей Госдумы, чтобы вместе сформировать список дополнительных мер поддержки предпринимателей, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди», депутат гордумы Краснодара Никита Сиразетдинов.

Фото: Партия «Новые люди»

Среди тех, кто представит партию на предстоящих выборах, - юрист Илья Горбашев, который уже много лет помогает жителям Краснодарского края защищать свои права. Также кандидатами стали основатель лаборатории «Гагаринг» Александр Барашков, который запустил производство для комплексного решения задач в зоне СВО, и Вадим Кульков - предприниматель в сфере гостиничного бизнеса.

- Мы живём в век технологий. Такси приезжает за пару минут, в любом поселке можно заказать через маркетплейсы что угодно. При этом ответ госорганов по-прежнему нужно ждать 30 дней. Политика может быть другой. Без бюрократии, унылых шаблонов и скучных церемоний, - подчеркнул Никита Сиразетдинов.

Он добавил, что сообщество «Новых людей» в Краснодарском крае постоянно расширяется и укрепляется. Прямо на съезде, на берегу моря, он вручил партийные билеты десяткам новых членов команды.

Напомним, Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».