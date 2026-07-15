Повалены деревья, подтоплены дороги: В Сочи завершают ликвидацию последствий мощного ливня

Сочи после мощного ливня Фото: пресс-служба администрации курорта

Сочи в ночь на 15 июля оказался под ударом стихии. Напомним, на курорт обрушился мощный ливень. Уже утром 15 июля дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии.

Что происходит в Сочи после сильных дождей Видео: соцсети

«В соответствии со штормовым предупреждением наблюдался сильный ливень, в период с 4:55 до 5:55 часов утра количество осадков составило 51 мм», – сообщили в мэрии Сочи.

Из-за обильных осадков вода резко поднялась в реках Центрального и Лазаревского района. До опасной отметки она дошла в реках Кепша и Бзугу. Для жителей прозвучало речевое оповещение. Но уже в 6:40 уровень воды снизился до нормы.

Сочи утром 15 июля Фото: пресс-служба администрации курорта

По данным властей, серьезных разрушений в Сочи после сильного дождя нет. Инфраструктура работает штатно, а общественный транспорт ходит по расписанию.

«Кратковременные подтопления фиксировались в связи с резким увеличением объемов воды, со снижением интенсивности осадков она, в основном, ушла самотеком. В отдельных точках бригады коммунальных служб продолжают устранять локальные последствия стихии», – сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Движение на трассе Джубга-Сочи не перекрывали. На А-147 упало четыре дерева, для ликвидации последствий привлекли 14 рабочих и семь единиц техники. На км 135 в Головинке дерево повредило ведомственную линию электропередачи. Электроснабжение уже восстановили.

Из-за сильного дождя в нескольких участках города сошли сели. В Барановском сельском округе на улице Армянской грязевые потоки сошли на территорию частного дома. Жители отказались от размещения в ПВР, но хозяева отказались. Бригады расчищают проезжую часть от земли. На место для оценки ситуации прибудет комиссия.

На Министерских озерах большие потоки вода сошли со склонов. Кроме того, подтопило несколько подземных переходов. Специалисты откачивают ее, где затруднен самостоятельный сток.

Последствия непогоды устраняют в Сочи Фото: пресс-служба администрации курорта

«На большинстве участков вода ушла самотеком после окончания ливня и снижения чрезмерной нагрузки на ливневую канализацию», – добавили в администрации Сочи.

Напомним, штормовое предупреждение продолжает действовать на территории курорта.

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