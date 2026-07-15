Жители юга России распробовали Восток: спрос на поездки во Вьетнам вырос на 30%

Каким зарубежным направлениям стали отдавать предпочтение Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Юга поменяли традиционный спрос на зарубежные направления и распробовали Восток. В числе наиболее востребованных направлений остались Турция и Египет, однако главный рывок совершил Вьетнам. По отраслевым оценкам, спрос на туры туда вырос сразу на 30%. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил «КП»-Кубань», с чем связаны перемены.

Вьетнам вернулся в расписание

Раньше рост вьетнамского направления сдерживало ограниченное количество рейсов. Именно доступность самолетов, а не внезапная смена вкусов, подогрела спрос.

«Рост идет с низкой базы: прежде Вьетнам не продавался так, как раньше, поскольку не хватало рейсов. Сейчас появилась перевозка вьетнамскими авиалиниями, разрешения получили и российские компании. Поэтому спрос вырос», — рассказал Алексан Мкртчян.

В качестве примера Мкртчян привел еще и Танзанию, куда вновь появилась перевозка впервые с 2021 года. Эксперт ожидает, что на низкой исходной базе это может привести к многократному увеличению турпотока.

Египет и Турция прибавили

По оценке Альянса туристических агентств, продажи туров в Египет увеличились примерно на 15%, в Турцию – на 5%. Главный козырь зарубежных курортов – удобная логистика.

«Человеку нужно доехать до аэропорта, а дальше он может вылететь в Турцию, Египет, Вьетнам или другую страну. На Юге России сейчас доступно немало международных рейсов, поэтому падения зарубежного туризма мы не наблюдаем», - пояснил Мкртчян.

Из общей картины выбиваются Объединенные Арабские Эмираты. На этом направлении, по словам эксперта, продажи сократились примерно на 70% относительно прошлого лета. Мкртчян связывает падение с продолжающимся конфликтом и сопутствующей ему неопределенностью.

Что по цене?

Сколько стоит неделя за границей

Самым доступным массовым зарубежным направлением вице-президент Альянса туристических агентств России назвал Египет. По его оценке, недельный тур на двоих начинается примерно от 80 тысяч рублей.

Стартовая стоимость поездки в Турцию составляет около 100 тысяч рублей на двоих, во Вьетнам или Таиланд — примерно 150 тысяч рублей. Отдых в ОАЭ также можно найти ориентировочно от 100 тысяч рублей.

«Это минимальные цены, дальше — только дороже. За такую стоимость предлагаются, например, условные две звезды и размещение в нескольких сотнях метров от моря», — уточнил представитель туристической отрасли.

Конкурировать с Кубанью начал и Батуми. Мкртчян сравнил грузинский курорт с Сочи.

«Пятизвездочный отель с завтраком в Сочи обойдется в 22–25 тысяч рублей за сутки. Сопоставимый объект на первой линии в Батуми стоит около 12 тысяч — практически на 50% дешевле», - сообщил Алексан Мкртчян.

Однако сравнивать только стоимость номера недостаточно: к зарубежной поездке добавляются расходы на перелет, трансфер и страховку. Итоговая выгода зависит от состава семьи, продолжительности отдыха и города вылета.

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