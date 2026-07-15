Суд огласил приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о диверсиях на объектах военной и транспортной инфраструктуры. Перед судом предстали 19-летний Владимир Суржанский и его сообщник Дмитрий Рыбка.

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года в станице Кавказской Суржанский через мессенджер Telegram вступил в переписку с неустановленным куратором. Тот предложил молодому человеку совершать поджоги российской военной техники за вознаграждение в размере 700 долларов США за каждую уничтоженную единицу. Суржанский согласился и вовлек в преступную схему своего несовершеннолетнего знакомого, пообещав ему долю от обещанного заработка.

Суд огласил приговор по уголовному делу о диверсии

Соучастники предприняли попытку проникнуть на охраняемую территорию войсковой части, чтобы сжечь военные машины. Однако довести замысел до конца им не удалось.

«При проникновении на охраняемую территорию несовершеннолетний соучастник получил травму, после чего они скрылись с места происшествия», – рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Несмотря на неудачу, Суржанский продолжил сотрудничество с куратором. В том же месяце за обещанные 80 тысяч рублей он совершил поджог электровоза и отправил заказчику видеозапись горящего локомотива в качестве подтверждения.

«Судом подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы», – сообщает пресс-служба судов региона.

Владимиру Суржанскому назначено наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы. Из них первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил конфисковать в доход государства 80 тысяч рублей, полученных им за поджог поезда.

Дмитрию Рыбке назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, с осужденных солидарно взыскано 5 тысяч рублей в пользу государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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