34 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на утро 16 июля в Краснодаре обслуживание автомобилистов осуществляют 69 автозаправочных станций, сообщает МЦУ краевой столицы. Городские власти обращают внимание водителей, что информация актуальна на утренние часы, а в течение дня ситуация на АЗС может меняться по мере подвоза топлива.

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Доступность топлива на работающих станциях:

- АИ-92 — есть в наличии на 51 АЗС;

- АИ-95 — доступен на 41 АЗС;

- АИ-100 — можно приобрести на 12 АЗС;

- Дизельное топливо — отпускают на 61 АЗС.

Адреса работающих заправок в Краснодаре 16 июля 2026

«Роснефть»: улицы Селезнёва, Уральская, Московская, Бородинская, Кубанская Набережная, Лукьяненко, Дзержинского, а также Ростовское шоссе.

«Лукойл»: улицы Тургенева, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров, проспект Чекистов, Мирный проезд и Ростовское шоссе.

«Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, а также Ростовское и Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: улицы Селезнёва, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и по направлению от него в город).

«Rusoil»: улицы Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Пластунская и Ростовское шоссе.

«Atan»: улица Красных Партизан, 1-я Дорожная и хутор Ленина.

«Ufimneft»: улицы Дзержинского и Солнечная.

«PNB»: улицы Монтажников и Шевченко.

«СитиОйл»: улица Мачуги и Ростовское шоссе.

Кроме того, работают «Татнефть» (Ростовское шоссе), «Teboil» (ул. Российская), «Ирбис» (ул. Степана Разина), «ОПТИ» (ул. Красных Партизан), «ЮНК» (ул. Российская), «Petrol» (ул. 70-летия Октября).

Ограничения и закрытые объекты

По решению владельцев сетей на ряде АЗС продолжают действовать защитные ограничения — заправка осуществляется исключительно в баки автомобилей. В канистры топливо временно не наливают.

Еще 34 автозаправочные станции в городе временно приостановили отпуск топлива, а 11 объектов закрыты на плановую реконструкцию или ребрендинг.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении МЦУ Краснодара. — Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей».

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