Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
По состоянию на утро 16 июля в Краснодаре обслуживание автомобилистов осуществляют 69 автозаправочных станций, сообщает МЦУ краевой столицы. Городские власти обращают внимание водителей, что информация актуальна на утренние часы, а в течение дня ситуация на АЗС может меняться по мере подвоза топлива.
Доступность топлива на работающих станциях:
- АИ-92 — есть в наличии на 51 АЗС;
- АИ-95 — доступен на 41 АЗС;
- АИ-100 — можно приобрести на 12 АЗС;
- Дизельное топливо — отпускают на 61 АЗС.
«Роснефть»: улицы Селезнёва, Уральская, Московская, Бородинская, Кубанская Набережная, Лукьяненко, Дзержинского, а также Ростовское шоссе.
«Лукойл»: улицы Тургенева, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров, проспект Чекистов, Мирный проезд и Ростовское шоссе.
«Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, а также Ростовское и Ейское шоссе.
«Газпромнефть»: улицы Селезнёва, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и по направлению от него в город).
«Rusoil»: улицы Дальняя, Бабушкина, Уральская, Дзержинского, Пластунская и Ростовское шоссе.
«Atan»: улица Красных Партизан, 1-я Дорожная и хутор Ленина.
«Ufimneft»: улицы Дзержинского и Солнечная.
«PNB»: улицы Монтажников и Шевченко.
«СитиОйл»: улица Мачуги и Ростовское шоссе.
Кроме того, работают «Татнефть» (Ростовское шоссе), «Teboil» (ул. Российская), «Ирбис» (ул. Степана Разина), «ОПТИ» (ул. Красных Партизан), «ЮНК» (ул. Российская), «Petrol» (ул. 70-летия Октября).
Ограничения и закрытые объекты
По решению владельцев сетей на ряде АЗС продолжают действовать защитные ограничения — заправка осуществляется исключительно в баки автомобилей. В канистры топливо временно не наливают.
Еще 34 автозаправочные станции в городе временно приостановили отпуск топлива, а 11 объектов закрыты на плановую реконструкцию или ребрендинг.
«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию, — говорится в сообщении МЦУ Краснодара. — Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей».
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