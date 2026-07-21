«Думал, мышцу потянул, оказалось - кость растворилась»: 15-летнему мальчику с Кубани спасли руку из-за редкого генетического заболевания

Подростку заменили разрушившуюся из‑за болезни кость Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время отжиманий 15-лений парень из Краснодарского края почувствовал резкую боль. Сначала этому не придали большого значения.

«Думал, что мышцу растянул или просто потянулся как-то неправильно, – поделился юный пациент НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера в Санкт Петербурге. – Потом мы мазали мазью и думали, что пройдет».

Но само не прошло…

В местном травмпункте у подростка диагностировали перелом лучевой кости. Однако ситуация осложнялась редким генетическим заболеванием – нейрофиброматозом. При этой болезни в организме формируются множественные доброкачественные опухоли, которые могут поражать нервную систему, кожу и другие органы. Как рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, из за нейрофиброматоза поврежденный участок кости начал буквально «растворяться».

Хирурги приняли решение заменить разрушенный фрагмент. В Петербурге подростку пересадили 6 сантиметровый участок берцовой кости.

«Врачи перенесли не только сам трансплантат, но и все необходимые для приживления сосуды», – добавили в ведомстве.

Операция прошла успешно. Теперь впереди у пациента курс реабилитации для восстановления функций и закрепления стойкого результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 магнитов в кишечнике: Врачи спасли 4-летнюю девочку в Новороссийске