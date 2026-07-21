«Убийство подстроила жена!»: Вдову аниматора обвинили в организации расправы над мужем и поплатились за клевету

Супруга Дарьи Чубко Кирилла убили в апреле 2023 года

О громком деле аниматоров вновь говорили в Краснодарском краевом суде. Правда, в другом ключе – "о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления". Перед судом предстал житель Кубани Андрей Извеков. Мужчина прокомментировал публикацию в telegram-канале и позже стал фигурантом уголовного дела.

Все произошло в июне 2025 года. В одном из каналов мессенджера разместили публикацию о расследовании убийства 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Напомним, что в расправе над аниматорами обвинили троих сообщников – Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. Коллегия присяжных заседателей признала, что они виновны и не заслуживают снисхождения.

Но один из пользователей мессенджера смотрел на это дело иначе. Увидев публикацию, он оставил комментарий. В нем мужчина написал о вдове Кирилла Чубко Дарье.

«Извеков разместил сообщения, содержащие ложные сведения, касающиеся супруги погибшего Кирилла Чубко. В комментариях он обвинял женщину в том, что она сама организовала преступление», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Без внимания такой комментарий не оставили. Извекову предъявили обвинение, а Октябрьский районный суд Краснодара признал его виновным. Но, не согласившись с приговором, защита его обжаловала.

«Я готов извиниться. Пожалуйста, не изолируйте, мне надо проявлять заботу о троих детях. И в случае чего готов извиниться повторно перед потерпевшими», – сказал на заседании Извеков.

Апелляция согласилась с решением районного суда и оставила приговор без изменений. Андрею Извекову назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 10 % из зарплаты в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

Тем временем суд по делу об убийстве аниматоров подходит к финалу. Напомним, на последнем заседании стороны выступили в прениях и озвучили свои аргументы. Гособвинение запросило для всех троих подсудимых пожизненное заключение. Они, в свою очередь, попросили не назначать им высшую меру.

Прения завершились, впереди – последнее слово. Его подсудимые произнесут на следующем заседании, которое назначено 27 июля. Затем суд вынесет приговор.

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