«Помогите найти девочку». Филипп Киркоров обещает пригласить на концерт школьницу, спевшую его песню в Сочи

Девочка из Сочи покорила Киркорова исполнением его хита Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров в свои соцсетях опубликовал видео, которое, по его словам, тронула его сердце. На кадрах запечатлена девочка примерно семи-восьми лет. Она вдохновенно подпевает артисту, почти не отрывая взгляда от кумира, и явно знает все слова хита наизусть. По словам очевидцев, ребенок пришел на концерт с мамой, но после выступления семья быстро затерялась в толпе, не оставив никаких контактов. Киркоров отметил, что такие моменты искренней детской любви к музыке — лучшее подтверждение того, что творчество находит отклик в сердцах.

В поисках поклонницы артист задействовал все доступные ресурсы. Он попросил подписчиков пересылать видео друг другу, а также обратился к администрации сочинского концертного зала «Фестивальный» с просьбой проверить записи камер и списки проданных билетов.

«Дорогие друзья, я хочу к вам обратиться за помощью! Помогите мне найти вот эту девочку. Мне вчера показали вот это видео, после концерта в Сочи. Девочка потрясающая, посмотрите, пожалуйста», – сообщил певец.

В соцсетях уже появилось несколько десятков комментариев от пользователей, которые утверждают, что видели эту девочку в Сочи или знают ее семью, но пока ни одна из версий не получила официального подтверждения. Сам Киркоров пообещал, что готов оплатить не только билеты на концерты в Москве, но и перелет с проживанием для девочки и ее близких.

Ситуация вызвала широкий резонанс в медиа и среди поклонников. Многие отмечают, что подобные истории — часть имиджа Киркорова как артиста, который стремится к личному контакту с аудиторией, особенно с детьми. Однако нашлись и скептики, которые напомнили о прошлых громких историях с участием артиста, когда его публичные жесты оказывались частью пиар-кампаний. Тем не менее, на данный момент нет оснований сомневаться в искренности его намерений: поиски ведутся открыто, и все участники процесса могут легко проверить их результат.

В случае успеха семья девочки получит приглашение на декабрьские концерты в Live Арене, где Киркоров представит новую шоу-программу. Если же установить личность поклонницы не удастся, артист пообещал выбрать другого ребенка из Сочи, который также проявил себя на концерте, и пригласить его с семьей в Москву, повторив попытку найти ту самую девочку через повторные публикации и расширенный поиск в регионе.

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