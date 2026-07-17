Похищение, 15 ударов ножом и шантаж: Подробности зверского убийства жены бизнесмена из Новороссийска

Юлия Григоренко стала жертвой банды, которая следила за ней

«Роман, Юля похищена. Теперь без паники. Хочешь забрать ее живой – строго выполни два условия. Первое – ты должен перевести 26 биткоинов на этот кошелек», – получил сообщение Роман Григоренко после того, как пропала его жена.

Сумма, которую указали в СМС бизнесмену из Новороссийска, была равна 87 млн рублей. Столько неизвестные требовали за то, чтобы вернуть его супругу. И утверждали, что похищенная 38-летняя Юлия Григоренко жива. Позже ее тело обнаружат в лесу с множественными ножевыми ранениями. А следователи установят, что женщина оказалась жертвой банды, следившей за ней.

«Будем нападать на богатых людей»

На скамье подсудимых находятся двое из трех сообщников, которые, по данным следствия, в ноябре 2023 года похитили Юлию Григоренко. Это Карен Тороян и Ашот Агаян. Организатора нападения – 30-летнего Ридвана Алиева – нет в живых. Главарь банды, задержанный в кратчайший срок, после доставления в отдел полиции скончался. Причиной смерти стал сердечный приступ.

По материалам дела и словам других подсудимых, именно он организовал нападение на жену предпринимателя. Один из свидетелей при даче показаний утверждал, что Алиев, употребив в очередной раз наркотики, рассказал о планах создать ОПГ. С целью совершать разбойные нападения и убийства «именно на богатых людей».

«Он говорил, что у него есть оружие – пневматический пистолет, ржавый боевой пистолет. Что нужно еще закупить оружие и потом со временем начать расширять группировку», – рассказывал свидетель.

По его словам, выйти из группировки можно было «только через смерть».

«То есть если обманул, что-то отказался делать, то он (Ридван Алиев – Прим.авт.) убивает тебя», – говорил свидетель.

Информацию о «богатых людях» Алиев получал от знакомого адвоката. Так, у одного из предпринимателей, по его словам, хранился чугунный сейф с большим количеством денег. Алиев показывал знакомому, который числится свидетелем, дом этого бизнесмена и говорил о планах.

«Он рассказывал про этот дом, что можно туда “залететь” – залезть, зайти, связать, ограбить и убить хозяина дома», – говорил свидетель.

К слову, мысль создать ОПГ у Алиева возникла неслучайно. На это указал и сам свидетель. Ранее Алиев уже совершал подобные преступления и отбывал наказание.

Не вернулась с тренировки

До того, как похитить 38-летнюю Юлию Григоренко – жену местного предпринимателя Романа Григоренко – и потребовать за нее крупную сумму, Алиев следил за ней. Организатор банды заприметил женщину, которая ездила по городу на дорогостоящем автомобиле, и решил узнать распорядок дня. Приезжал к месту работы, наблюдал около дома, у школы, куда она привозила дочь.

В группировку, которая должна была совершать нападения, Алиев, по данным следствия, привлек двоих своих знакомых – Карена Торояна и Ашота Агаяна. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что Юлию похитили трое мужчин.

К слову, подсудимые перекладывают вину на умершего главаря банды и выдвигают свою версию произошедшего. Они утверждают, что Алиев назвал похищение и убийство женщины якобы заданием спецслужб. Но следователи установили, что на самом деле нападение было спланировано с целью получить выкуп. На это указывала и слежка за Юлией. Выдвигая свою версию, Тороян и Агаян не отрицали, что похищали и везли женщину в лес. Но в убийстве, по их словам, не участвовали. Подсудимые утверждают, что расправился с Юлией именно Алиев.

Незадолго до нападения на женщину сообщники угнали автомобиль. 20 ноября 2023 года они напали на владельца легковушки в гаражном кооперативе. Угрожая ему оружием, банда обездвижила его электрошокером, связала и положила в багажник. Несколько часов сообщники на угнанном автомобиле следили за предполагаемой жертвой. Позже они отпустили владельца машины, но из салона забрали видеорегистратор.

24 ноября 2023 года сообщники напали на владельца другого авто. Работали по той же схеме – мужчину поместили в багажник, а на угнанной машине следили за жертвой.

В тот день Юлия Григоренко так и не вернулась домой после тренировки. Женщину похитили прямо у фитнес-клуба – увезли в лес на угнанном автомобиле. Здесь жертве нанесли 15 ножевых ранений. Но, требуя от ее супруга выкуп, сообщники утверждали, что женщина жива и невредима. Тело Юлии переместили в устье ручья, где спрятали под ветками.

Убийство жены бизнесмена в Новороссийске

Суд идет к финалу

Судебное следствие по делу об убийстве Юлии Григоренко идет с 2025 года. Но уже близится к завершению. Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань» из зала суда, совсем скоро суд перейдет к прениям. Гособвинение подытожит все, что было озвучено в процессе, а защита и потерпевшие озвучат свои аргументы.

Подсудимые придерживаются все той же версии. Они утверждают, что выполняли якобы задание спецслужб.

Потерпевшие, в свою очередь, заявили гражданский иск о возмещении морального вреда. Сумма составила 200 млн рублей. Но один из подсудимых – Карен Тороян – выразил возражение.

«Утрата невосполнима, я это прекрасно как человек понимаю и сострадаю. Но я не убивал Григоренко и даже не предполагал, что такое может произойти. Считаю, что предъявленных требований не может удовлетворено в виду своей необоснованности по причине недоказанности гражданским истцом факта причинения морального вреда. В материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, позволяющие определить степень нравственных страданий потерпевшей. К тому же, заявленная сумма компенсации морального вреда чрезмерно завышена», – прозвучало в возражении.

Гособвинение на очередном заседании представило письменные материалы уголовного дела, в том числе показания свидетеля о намерениях Алиева создать ОПГ. А представитель потерпевшего – мужа Юлии Григоренко Романа – прочитала сообщения, которые он получил после того, как жену похитили.

«Ты должен перевести 26 биткоинов на этот кошелек. Можешь зайти на указанный адрес сайта. Все очень просто. Или найди в интернете каких-то специалистов, они тебе помогут. Ты не должен обращаться в ФСБ, МВД, к поисковым отрядам, детективам и так далее. У нас уши и глаза везде. При малейшем сомнении мы ее убьем и об этом узнает вся Россия, что ты пожалел денег. Ты будешь опозорен, у тебя есть 10 суток, начиная с завтра 00:00. Стрелки пошли. Оплатишь своевременно – заберешь ее целой, координаты с ее местонахождением пришлем на этот номер. Удачи», – говорилось в сообщении.

Супруг женщины, в свою очередь, ответил, что отдаст деньги.

«Подтвердите, пожалуйста, что Юля жива, мы серьезно очень волнуемся, я ищу, кто занимается криптой в интернете», – написал Роман и обратился в правоохранительные органы.

На очередном заседании назрел конфликт. Причиной стало возражение одного из подсудимых на компенсацию морального вреда. Он утверждал, что у потерпевшего Романа Григоренко есть многомиллионные долги. Однако в тексте возражения, как подтвердил сам потерпевший, указан другой человек.

«Я прочитал оба возражения. И пытался понять – они что, правда считают, что я хочу на них нажиться, что мне нужны их деньги? Уважаемый суд, я хочу задать вам один вопрос. Я прошу вас подумать над этим, когда вы будете выносить решение, – сколько стоит смерть матери этих людей? Если бы мать Торояна увели в лес и убили – 100 млн, 200? А если бы Агаян потерял свою мать, он бы тоже стоял здесь и говорил: “Ну, я сидел в машине, я не знал”. Нет, они бы требовали, кричали, разрывали бы стены. Но моя жена для них пустое место. Потому что она чужая, потому что ее не жалко. Теперь ее нет, а они сидят здесь и спорят о деньгах, о деньгах, которых у них нет, о деньгах, которые они никогда не заработают честным трудом, о деньгах, которые они могут только украсть. Я точно знаю одно: если бы у них были жены, матери их детей, они бы не молчали, они бы требовали справедливости. А сейчас они сидят и хладнокровно расписывают, почему моя жена – не человек, а просто сумма долгов, которых нет. Но никакие деньги не вернут мою супругу. Я требую эти деньги не для того, чтобы разбогатеть, а требую их потому, что они должны понять и содрогнуться, осознать, что жизнь человека – это ни ноль, ни полмиллиона, ни миллиард, ни их идиотская отмазка», – ответил на возражения подсудимых Роман Григоренко.

Речь потерпевшего остановили адвокаты Торояна и Агаяна. Возник спор – сторона защиты указала на то, что потерпевший и его представитель нарушают регламент судебного заседания и, высказывая позицию по делу, переходят тем самым к прениям.

К слову, это неединственный конфликт, который происходил в зале суда. Один из подсудимых, возражая на то, что представляли стороны, даже сломал руку.

Следующее заседание по делу об убийстве Юлии Григоренко состоится 30 июля. Стороны продолжат представлять доказательства и перейдут к прениям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Убили и требовали выкуп криптой. Убийцы жены новороссийского бизнесмена предстали перед судом в Краснодаре

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