Говядина прибавила в цене, а свинина подешевела: Где на Кубани самое дорогое мясо и самая дешевая рыба

В Сочи и Новороссийске стоимость мяса и рыбы оказалась выше среднерегиональных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето традиционно считается сезоном шашлыков, пикников и отдыха на природе. Поэтому именно в это время жители Краснодарского края особенно внимательно следят за ценами на мясо и рыбу. Свежие данные «Краснодарстата» показывают: с апреля стоимость продуктов изменилась, но во всех городах по-разному. Одни виды мяса подорожали, другие практически не изменились в цене, а замороженная рыба в ряде случаев даже стала дешевле.

По данным мониторинга «Краснодарстата», в середине июля средняя стоимость килограмма говядины в регионе достигла 749,37 рубля. В апреле этот показатель составлял 743,39 рубля. Таким образом, за три месяца мясо прибавило около 6 рублей за килограмм. Свинина, наоборот, немного подешевела - с 432,53 до 426,65 рубля за килограмм. Баранина практически сохранила прежнюю стоимость: 891,72 рубля против 891,91 рубля весной. Самым заметным оказалось подорожание курицы. Если в апреле килограмм охлажденной или замороженной птицы стоил в среднем 253,63 рубля, то сейчас - уже 260 рублей. Замороженная рыба также изменилась в цене, но в меньшую сторону: средняя стоимость выросла по сравнению с апрелем незначительно в целом по краю, однако в отдельных городах динамика оказалась разнонаправленной.

При этом разброс цен между городами остается весьма существенным. Самая дорогая говядина сейчас продается в Сочи - 814,6 рубля за килограмм, тогда как в Армавире она стоит 676,25 рубля. Разница превышает 130 рублей. Еще сильнее отличается стоимость баранины. В Сочи килограмм обойдется более чем в 1061 рубль, а в Армавире - около 810 рублей. Почти двукратный разброс наблюдается и по замороженной рыбе: если в Армавире она стоит около 340 рублей за килограмм, то в Новороссийске - почти 518 рублей.

Курица остается самым доступным и дешевым мясом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Производство готовой продукции растет, тогда как сырьевые сегменты - мясо, птица, рыба, - постепенно снижаются. Это не резкий кризис, но устойчивая тенденция, связанная с текущим состоянием рынка. Потребитель сегодня находится под давлением инфляции, при этом доходы не растут сопоставимыми темпами. При этом меняется и сама потребительская культура. Люди все меньше готовы тратить время на готовку и бытовые процессы. Поэтому заказать готовую еду становится проще, чем покупать отдельные продукты, как, например мясо или рыбу. Это можно называть ленью, но по сути это рациональный выбор в условиях дефицита желания, времени и денег», - пояснил «КП»-Кубань» политолог и экономист, старший преподаватель КубГУ Иван Чумаков

Владельцы мясных магазинов говорят, что покупателей нередко удивляет разница в стоимости одного и того же продукта в разных городах края. Однако объяснение достаточно простое.

Рыба практически не поменялась в цене Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Цена складывается не только из закупочной стоимости мяса. На нее влияют расходы на доставку, аренду помещений, коммунальные платежи, объем продаж конкретного магазина и даже логистика поставщиков. В курортных городах летом выше спрос, дороже аренда и содержание торговых точек, поэтому и стоимость мяса и рыбы зачастую отличается от цен в Краснодаре или небольших городах. Раньше больше всего покупали свинину и говядину, но теперь популярной стала птица и рыба. Баранина же считается деликатесом и покупают ее не так часто», - рассказал «КП»-Кубань» владелец сети магазинов «Мясо и рыба» Александр Петров.

Свинина - один из самых популярных видов мяса Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на отдельные изменения, серьезных скачков стоимости на рынке мяса за последние месяцы не произошло. Однако различия между городами Кубани по-прежнему остаются заметными. Для покупателей это означает, что при одинаковом наборе продуктов стоимость продуктовой корзины может существенно отличаться в зависимости от того, где именно совершаются покупки.

Читайте также

Электросамокаты набирают скорость: как выросли цены на СИМ на Кубани