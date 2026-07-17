Шесть лет на продажу: рынок новостроек Кубани столкнулся с избытком жилья

На Кубани накопилось почти 4 млн квадратных метров непроданных квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рынок новостроек Краснодарского края переживает непростой период. Если несколько лет назад квартиры в новых жилых комплексах активно раскупались еще на этапе строительства, то сегодня ситуация изменилась. На рынке накопился большой объем непроданного жилья, а темпы продаж заметно снизились. Это означает, что девелоперам придется искать новые способы привлечения покупателей, а самим жителям края - внимательнее следить за предложениями.

О текущем положении рынка рассказал управляющий директор bnMAP.pro Алексей Шухатович на мероприятии Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

По его данным, только в Краснодаре сейчас остается около 2,05 млн квадратных метров непроданных квартир. При нынешних темпах продаж - около 83,4 тысячи квадратных метров в месяц - на реализацию всего объема понадобится примерно 25 месяцев, то есть чуть больше двух лет.

Понадобится около шести лет, чтобы распродать незанятую недвижимость на Кубани Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще сложнее ситуация складывается в остальных городах Краснодарского края. За пределами кубанской столицы объем нераспроданного жилья составляет 1,87 млн квадратных метров, однако ежемесячно продается лишь около 26,3 тысячи квадратных метров. При таком спросе на продажу уже построенных квартир потребуется почти 72 месяца, или около шести лет.

По словам специалиста, в подобных условиях застройщики будут вынуждены активнее конкурировать между собой. Причем главным инструментом борьбы за покупателя могут стать не новые проекты, а более выгодные финансовые условия.

- Большой объем нераспроданных квартир в сочетании с относительно невысокими темпами продаж - это уже не краткосрочный запас, а долгосрочный навес предложения на рынке, - отметил Алексей Шухатович. - В условиях сдержанного спроса основным способом привлечения покупателей становятся скидки, специальные программы и альтернативные схемы оплаты. Именно ценовые механизмы сегодня выходят на первый план.

При этом специалисты обращают внимание, что большое количество готовых квартир может постепенно влиять и на стоимость недвижимости в целом. Если девелоперы начнут массово снижать цены на уже построенные объекты, это способно сказаться и на стоимости жилья в соседних жилых комплексах.

Еще один важный момент касается самих строительных компаний. Чем больше у девелопера кредитная нагрузка и чем медленнее продаются квартиры, тем сильнее бизнес зависит от ситуации на рынке. Это делает строительную отрасль более чувствительной к изменениям спроса.

Застройщики и риелторы пытаются исправить ситуацию акиями и скидками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, для покупателей существуют и определенные гарантии. Деньги дольщиков по-прежнему защищены механизмом эскроу-счетов. Однако эксперты напоминают: если у застройщика возникнут сложности и объект придется передавать другой компании, сроки ввода дома могут увеличиться.

Кроме того, длительные сроки реализации новых жилых комплексов отражаются и на развитии городов. Пока дома полностью не вводятся в эксплуатацию, медленнее появляются дороги, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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