Обломки БПЛА попали в две многоэтажки и логистический центр Фото из архива КП

Краснодар пережил атаку БПЛА в ночь на 22 июля. Обломки беспилотников попали в два многоквартирных дома и в логистический центр Wildberries.

Атака БПЛА по складу Wildberries в Краснодаре 22 июля 2026

В результате попадания в логистический центр произошло возгорание. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Пожар продолжают тушить.

Последствия удара по складу Wildberries в Краснодаре 22 июля 2026

Известно, что при попадании обломков БПЛА в логистический центр Wildberries в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в больницу. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Заявление Татьяны Ким после атаки БПЛА по складу Wildberries в Краснодаре 22 июля 2026

Кроме Краснодара логистический центр атакован в Невинномысске. В настоящее время месте с Wildberries и профильные службы устраняют последствия.

«Наш приоритет – люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – сказала владелица Wildberries Татьяна Ким.

Оперативную информацию о ситуации будут публиковать на портале продавца. Всех просят ориентироваться только на официальные источники.

«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное – нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей», – добавила Татьяна Ким.

По обновленной информации, пожар на складе тушат 105 человек, задействовано более 37 единиц техники. Для ликвидации возгорания привлекут вертолет.

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