В Краснодаре работают 68 заправок 22 июля Фото из архива КП

В Краснодаре утром 22 июля топливо отпускают 68 заправок. О таком количестве работающих АЗС сообщили в городской администрации. Но напомнили, что в течение дня ситуация на заправках может меняться.

На АЗС продолжают действовать ограничения, введенные собственниками. Напомним, топливо отпускают только в баки. 35 автозаправочных станций временно не продают бензин. 11 заправок закрыты на ремонт и ребрендинг.

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АИ-92 и АИ-95 в наличии на 41 заправке Краснодара. АИ-100 отпускают на 17 АЗС, дизельное топливо – на 59 станциях.

Заправки «Роснефть» работают по улицам Селезнева, Московской, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской и Кубанская Набережная. АЗС «Лукойл» отпускают топливо на улицах Тургенева, Захарова, Проспект Чекистов, Старокубанской, Автолюбителей, Уральской, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Российской, Мирный проезд, Тополиной, Западный обход, Коммунаров, Ростовское шоссе и Ставропольской.

Станции «Газпром» открыты на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Российской и Ейское шоссе. Заправки «Газпромнефть» работают по улицам Селезнева, Уральской, трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, а также возле хутора Ленина, 1-я Дорожной, Калинина, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской.

На улицах Дальней, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральской, Дзержинского и Пластунской отпускают топливо заправки «Rusoil». АЗС «Татнефть» работает на Ростовском шоссе, «СитиОйл» – на Мачуги и Ростовском шоссе.

Станции «Teboil» открыты на Ростовском шоссе и Новороссийской, «Уфимнефть» на Ростовском шоссе, «Atan» – на 1-й Дорожной, в хуторе Ленина и на Красных Партизан, «Ирбис» – на Степана Разина, «PNB» – на Монтажников и Шевченко.

На улице Красных Партизан открыта заправка «ОПТИ», на Уральской – «Партнер». На улице 70-летия Октября отпускает топливо АЗС «Petrol».

«На всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

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