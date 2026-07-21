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Общество21 июля 2026 11:58

Не работают 167 АЗС: На Кубани сократилось количество закрытых заправок

На Кубани сократилось количество закрытых заправок
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани остаются закрытыми 167 заправок Фото из архива КП

На Кубани остаются закрытыми 167 заправок Фото из архива КП

Количество закрытых заправок в Краснодарском крае постепенно уменьшается. Из более 1 тысячи АЗС в регионе не отпускают топливо только 167, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. А водители замечают, что очереди на заправочных станциях сокращаются.

Ситуацию с бензином в регионе продолжает контролировать рабочая группа, которую создали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Ранее в Краснодарский край увеличили объем поставок топлива по решению Правительства России.

Но на большинстве заправок продолжают действовать ограничения на отпуск топлива. Водители могут приобрести до 20-30 литров бензина на один автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

Напомним, в Новороссийске прекратили выдачу талонов на заправки. Электронная очередь больше не ведется. Это связано с увеличением поставок топлива в Новороссийск и существенным сокращением очередей на АЗС

Тем временем в Краснодарском крае в начале июля стоимость большинства видов бензина оказалась выше среднероссийской. Исключением стало дизельное топливо.

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