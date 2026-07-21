Не работают 167 АЗС: На Кубани сократилось количество закрытых заправок

На Кубани остаются закрытыми 167 заправок Фото из архива КП

Количество закрытых заправок в Краснодарском крае постепенно уменьшается. Из более 1 тысячи АЗС в регионе не отпускают топливо только 167, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. А водители замечают, что очереди на заправочных станциях сокращаются.

Ситуацию с бензином в регионе продолжает контролировать рабочая группа, которую создали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Ранее в Краснодарский край увеличили объем поставок топлива по решению Правительства России.

Но на большинстве заправок продолжают действовать ограничения на отпуск топлива. Водители могут приобрести до 20-30 литров бензина на один автомобиль. Продажа в канистры и другие емкости приостановлена.

Напомним, в Новороссийске прекратили выдачу талонов на заправки. Электронная очередь больше не ведется. Это связано с увеличением поставок топлива в Новороссийск и существенным сокращением очередей на АЗС

Тем временем в Краснодарском крае в начале июля стоимость большинства видов бензина оказалась выше среднероссийской. Исключением стало дизельное топливо.

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