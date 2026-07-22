Инженеры, безопасники, экономисты: Кубанский политех бьет исторические рекорды по числу заявлений от абитуриентов

Фото: kubstu.ru

Приемная кампания 2026 года в Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) уже вошла в историю как одна из самых масштабных. В политехе зафиксирован небывалый наплыв будущих студентов. Как рассказали «КП»-Кубань» в университете, на сегодняшний день на программы бакалавриата и специалитета поступило 62 091 заявление, что на 30% больше, чем за такой же период прошлого года.

Главными фаворитами у вчерашних школьников предсказуемо остаются технологии будущего и управление процессами.

- Наибольший интерес у абитуриентов традиционно вызывают направления факультета информационных технологий и кибербезопасности — 15 327 заявлений, что на 15% больше, чем в 2025 году. На направления факультета экономики, управления и бизнеса подано 9 136 заявлений — рост составил 35%, - сообщили в пресс-службе университета.

Приятным трендом этой приемной кампании стал заметный рост интереса молодежи к реальному сектору экономики и производству. Конкурс на инженерные специальности в среднем вырос на 10–20% в зависимости от направления.

Если рассматривать отдельно направления, не в разрезе факультетов, то среди наиболее востребованных направлений подготовки

- На строительство подано около 7 тысяч заявлений. На направления в сфере информационных технологий поступило около 6 тысяч заявлений, еще около 6 тысяч — на информационную безопасность и кибербезопасность, - добавили представители КубГТУ. - Около 3 тысяч заявлений подано на направления теплоэнергетики и электроэнергетики, 1,4 тысяча — на машиностроение и робототехнику. Экономические и управленческие направления суммарно набрали около 6 тысяч заявлений.

Ранее о беспрецедентном наплыве абитуриентов сообщил и другой ведущий вуз региона — Кубанский государственный университет (КубГУ). По словам руководства университета, в этом году здесь вообще нет направлений без конкурса, а на некоторые специальности спрос превзошел все исторические максимумы.

Абсолютным и шокирующим рекордсменом приемной кампании стал юридический факультет КубГУ. Конкурс туда взлетел до космических 504 заявлений на одно место (при том, что в прошлые годы отличным показателем считался конкурс чуть более 100 человек).

Помимо традиционного аншлага на экономике, юриспруденции, рекламе и журналистике, в КубГУ отмечают и другие яркие тренды. Направления физико-технического факультета и факультета компьютерных технологий стали средне- и высококонкурсными. Также спрос зафиксирован на новом направлении — педагогическое образование с изучением английского и китайского языков.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Кубанский экономист и аналитик Роман Иноземцев уверен, что за рекордными тысячами заявлений скрывается не только внезапный порыв к науке, но и жесткий экономический прагматизм, помноженный на родительские страхи и особенности современной системы поступления.

- Во-первых, высокий конкурс - это результат ЕГЭ и дистанционной подачи. Если раньше нужно было соотносить свои возможности по сдаче экзамена с очным посещением ВУЗа, то теперь в большинстве случаев один раз сдал ЕГЭ и рассылай по нескольким местам. Отсюда и какие-то невероятные соотношения заявлений на одно место, что, кстати, оборачивается тем, что при «раздаче слонов» некоторые бюджетные места могут оказаться невостребованными. Отсюда и вторая волна, - поясняет Иноземцев в разговоре с «КП»-Кубань».

По мнению аналитика, интерес к техническим специальностям – это усилия государства, чтобы российские ВУЗы готовили больше технарей, чем гуманитариев. Обосновывается это заботой о «технологическом суверенитете».

- Во-вторых, имеет место и фактор экономики: к большому сожалению, покупательская способность сокращается и многие россияне боятся отправлять детей в Москву и другие регионы, думая, что не смогут обеспечить их учебу и проживание. Плюс, страх за свою «корзиночку» тоже нельзя списывать. Отсюда и растущий интерес именно к местным ВУЗам, что выливается в растущий конкурс на место, - уверен эксперт.