Самые коварные болезни глаз подкрадываются незаметно

Какие симптомы могут предупредить о скрытых угрозах

23 июля в 17:00 на радио «КП-Кубань» поговорим на важную тему: «Болезни, которые мы не замечаем: глаукома и "тихие убийцы" зрения». На вопросы слушателей в прямом эфире программы «Здоровый разговор» ответит врач офтальмолог, катарактальный хирург офтальмологической клиники «НЬЮ ВИЖН» Юрий Алексеевич Глушенко.

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Приходят без предупреждения

Некоторые заболевания врачи действительно часто называют «тихими убийцами». В основном потому, что на ранних стадиях явные симптомы почти не проявляются. Мы не наблюдаем резкого падения зрения, не чувствуем боли или особого дискомфорта, а легкое недомогание списываем на усталость или недосып. Зачастую мы можем не знать о том, что процесс уже идет. Но если проблему не выявить вовремя, последствия могут быть необратимы.

В списке таких коварных врагов – глаукома, возрастная макулярная дегенерация (ВМД), диабетическая ретинопатия, отслоение сетчатки и другие заболевания. Распознать их на ранних стадиях самостоятельно, как правило, невозможно. Единственно верный выход - регулярные плановые обследования у офтальмолога, на специализированном оборудовании. И чем выше возраст - тем больше внимания.

Невидимые угрозы

Глаукома. Главная ее причина - нарушение оттока внутриглазной жидкости, которое способствует увеличению внутриглазного давления и постепенному повреждению зрительного нерва. На ранних стадиях человек может вообще ничего не ощущать. Когда изменения становятся явными, часть нервных волокон уже погибла без возможности восстановления.

Возрастная макулярная дегенерация. Заболевание поражает макулу - центральную зону сетчатки, отвечающую за четкость центрального зрения, чтение, распознавание лиц. На самых ранних стадиях симптомов может не быть вовсе, особенно если сначала поражается один глаз. Когда проблема становится очевидной, дегенеративные изменения уже успели развиться.

Диабетическая ретинопатия. Осложнение, при котором повреждаются сосуды сетчатки. На начальных стадиях изменения протекают скрыто. Возникают микроаневризмы, небольшие кровоизлияния, отек. Человек не чувствует явного ухудшения. Заболевание часто выявляется случайно, при осмотре глазного дна.

Отслоение сетчатки. Истончение или дистрофия сетчатки протекают бессимптомно. На ранних этапах отслоения болезненных ощущений может не быть. Иногда могут начать наблюдаться вспышки света, «молнии», «мушки» перед глазами. Если не вмешаться вовремя, это грозит серьезной потерей зрения.

Какие еще симптомы могут предупредить о скрытых угрозах, как вовремя узнать и победить, возможные факторы риска, как проверить здоровье глаз и с чего начать, чтобы не опоздать? На все вопросы радиослушателей уже скоро ответит специалист «НЬЮ ВИЖН». Не пропустите!

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