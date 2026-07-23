Работающих заправок стало больше Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом на автозаправочных станциях Краснодара улучшилась. По сообщению Муниципальный центр управления города, утром 23 июля в краевой столице функционируют 75 заправок. Власти вновь уточняют, что информация динамична и может изменяться в течение дня.

Бензин в Краснодаре 23 июля 2026

АИ-92 — теперь есть в наличии на 59 АЗС;

АИ-95 — доступен на 54 АЗС;

АИ-100 — можно приобрести на 14 АЗС;

Дизельное топливо— отпускается на 65 АЗС.

Адреса работающих автозаправок в Краснодаре 23 июля 2026

«Роснефть»: улицы Селезнева, Уральская, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная.

«Лукойл»: улицы Тургенева, Захарова, Проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, Ставропольская, а также Ростовское шоссе.

«Газпром»: улицы Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская и Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: улицы Селезнева, Уральская, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская, а также два участка на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина и по направлению от него в город).

«Rusoil»: улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.

«Teboil»: улицы Московская, Российская, Сормовская, Новороссийская.

«Atan»: 1-я Дорожная, улица Красных Партизан и хутор Ленина.

«Уфимнефть»: улицы Дзержинского и Солнечная.

«Татнефть»: Ростовское шоссе.

«СитиОйл»: ул. Мачуги и Ростовское шоссе.

«КТК»: ул. Кожевенная.

«Ирбис»: ул. Степана Разина.

«PNB»: ул. Монтажников и Шевченко.

«ОПТИ»: ул. Красных Партизан.

«ЮНК»: ул. Российская.

«Партнер»: ул. Уральская.

«Petrol»: ул. 70-летия Октября.

Ограничения и закрытые объекты:

По-прежнему на ряде АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: топливо отпускается только в баки автомобилей (заправка в канистры и другую тару не производится).

Число АЗС, временно не отпускающих топливо, сократилось до 28 объектов. Еще 11 заправок остаются закрытыми на ремонт или ребрендинг.

МЦУ Краснодара сообщает, что все уровни власти предпринимают активные действия для стабилизации ситуации. Водителей убедительно просят не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок. Это позволит сократить очереди и обеспечить равномерный доступ к горючему для всех автомобилистов.

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