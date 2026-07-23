В детском саду происходило страшное Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный отдел по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Задержаны двое сотрудников детского сада, где творилось страшное, – 54-летняя воспитательница и 39-летняя учитель-дефектолог.

Женщинам предъявлены обвинения в истязании малолетних, совершенном в отношении двух и более лиц с применением психического насилия (п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Также они подозреваются в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Сотрудников детского сада задержали в Сочи

За дверью детского сада происходил не воспитательный процесс, а настоящий ужас. По версии следствия, с 22 июня по июль 2026 года обвиняемые систематически применяли к своим подопечным недопустимые методы наказания.

«Обвиняемые наносили детям удары по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малолетних и повышали на них голос», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Все это увидели на записях с камер видеонаблюдения.

Руководство детского сада пыталось замять ситуацию. Родителям предложили деньги за молчание. Но они отказались и пошли в полицию.

«Это не решается таким образом. Такие люди не должны работать с детьми», – считают родители.

Вскоре педагогов уволили, а делом занялась прокуратура.

Теперь же следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательной базы и установление всех эпизодов противоправной деятельности сотрудниц. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обеих фигуранток в виде заключения под стражу.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», – рассказали в региональном Следкоме.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Били и рвали волосы на голове, за молчание предложили деньги: В коррекционной группе детского сада Сочи творилось страшное