Пожар на складе маркетплейса в Краснодаре. Спустя два дня спасатели локализовали возгорание, но ликвидация еще не объявлена

Власти помогают бизнесу после пожара на складе в Краснодаре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре вторые сутки ликвидируют пожар на складском комплексе, возникший после атаки БПЛА. Площадь возгорания удалось сократить, однако работы на месте ЧП продолжаются в круглосуточном режиме. Параллельно решаются другие критически важные задачи: перенастройка логистических цепочек и оказание финансовой помощи пострадавшим предпринимателям.

Благодаря усилиям спасателей распространение огня удалось сдержать, и к полудню 22 июля ситуацию локализовали — количество дыма заметно уменьшилось. В тушении принимали участие 125 человек и 39 единиц техники, включая вертолет Ми-8. Сейчас специалисты проводят проливку и разбор завалов, чтобы полностью исключить риск повторного возгорания. На территории дежурят патрульные экипажи, ситуация находится под контролем профильных служб и региональных властей.

Город возвращается к привычному ритму: уже восстановлено движение автобуса № 46. Ранее маршрут от остановки «Багряная» до «Крепости» был временно приостановлен из-за обнаружения обломков БПЛА на пути следования.

В то же время оперативно перестраивается логистика уцелевших товаров, чтобы обеспечить бесперебойную доставку покупателям. С первых дней после инцидента разрабатываются меры финансовой поддержки бизнеса.

«Мы уже отображаем первые меры поддержки в аккаунтах малых предпринимателей. Для бизнеса со средними оборотами пакет помощи будет разработан в ближайшее время, а для тех, кто работает с нами на индивидуальных условиях, мы готовим отдельный сценарий поддержки», — отмечает генеральный директор российского маркетплейса Татьяна Ким.

Несмотря на то, что согласно оферте компания не несет ответственности за убытки, вызванные атаками беспилотников, внедряются антикризисные механизмы помощи продавцам. Таким образом, продавцы, чей товар пострадал, смогут получить компенсацию.

Благодаря слаженным действиям МЧС и властей ситуация стабилизировалась, и сейчас главная цель — полная ликвидация последствий пожара.

Напомним, что жертвами нападения дронов ВСУ стали два человека. В больнице Краснодара от полученных ранений скончалась девушка, а в Армавире на атакованном предприятии погиб сотрудник охраны.

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