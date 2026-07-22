В больнице скончалась девушка, пожар на складе локализовали: Свежие данные по атаке БПЛА в Краснодаре

Пожар на складе в Краснодаре локализовали. Архивное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия ночных ударов по гражданским объектам. Жертвами атаки стали два человека: в больнице Краснодара от полученных ранений скончалась девушка, а в Армавире на атакованном предприятии погиб сотрудник охраны. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

«Поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», – рассказал Кондратьев.

В медицинских учреждениях Краснодара продолжают оставаться трое пострадавших, еще шести гражданам была оказана необходимая амбулаторная помощь на месте.

Что происходит после атаки БПЛА на Краснодарский край 22 июля 2026

Краснодар

Пожар на территории складского комплекса успешно локализован. В результате налета получили повреждения припаркованные рядом школьные автобусы. Пострадавший транспорт отправлен на ремонт. Губернатор поручил краевому министерству образования совместно с городскими властями оперативно оптимизировать маршруты подвоза детей, чтобы полностью подготовить систему к началу учебного года.

Также зафиксированы повреждения домов. Их жильцам окажут помощь.

Армавир

Возгорание на атакованном предприятии полностью ликвидировано.

Динской район

В жилом секторе зафиксированы повреждения домов. Главе муниципалитета поручено оказать жителям адресную помощь в восстановлении пострадавшего жилья.

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Вениамин Кондратьев сделал важное заявление, касающееся антитеррористической защищенности региона. Он отметил, что из-за максимального прикрытия систем ПВО военных и критических объектов противник начинает переключаться на мирные гражданские предприятия с целью дестабилизации обстановки.

В связи с этим губернатор поручил профильным ведомствам совместно с собственниками социально значимых предприятий и объектов, влияющих на жизнедеятельность населения, обеспечить их защиту наравне с критической инфраструктурой.

«Важно оперативно проанализировать потенциальные цели, изучить ситуацию других регионов и принять все необходимые меры для усиления защиты», – сказал Вениамин Кондратьев.

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