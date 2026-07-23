Кружили, словно в танце. Смерчи у берегов Анапы напугали туристов

Синоптики предупреждают о смерчах на курортах Кубани Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Над Черным морем у побережья Анапы сотни отдыхающих стали свидетелями появления смерчей. Опасные водяные столбы или акватические торнадо образовались всего в нескольких километрах от пляжей.

Четверг 23 июля в Анапе выдался пасмурным: синоптики обещали дождь, но обошлось без осадков. Но когда над водой возникала серия смерчей, туристы схватились за телефоны. Видеозапись их «пляски» успела разлететься по сети до того, как вихри рассеялись, не причинив материального ущерба. Несмотря на кратковременность, шоу стихии вызвало серьезную тревогу среди туристов.

По прогнозам синоптиков, угроза возникновения смерчей может сохраняться до конца недели. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уже выпустил официальное предупреждение: в период с 23 по 26 июля опасность сохраняется на акватории от Анапы до Магри.

Как пояснила Светлана Попова, заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, акватические торнадо возникают, когда над теплой морской акваторией проходит холодная воздушная масса. Это крайне опасное явление: скорость ветра внутри вихря может достигать ураганных значений, что представляет прямую угрозу для судов и любых объектов на воде.

Кроме того, сервисы моделирования погоды прогнозируют дождливые выходные. Кратковременные дожди пройдут уже в пятницу и субботу, а в воскресенье, 26 июля, ожидается сильный ливень.

Власти курорта призывают граждан соблюдать осторожность и внимательно следить за сводками гидрометеослужб. Во время действия штормовых предупреждений рекомендуется воздержаться от купания и не приближаться к кромке воды, а также строго следовать указаниям спасателей. Безопасность отдыхающих — главный приоритет в текущей ситуации.

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