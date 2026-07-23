Бесплатный ремонт и жильё. Краснодарцы сплотились ради помощи пострадавшему от беспилотной атаки врачу

Строители, соседи и волонтёры помогают врачу после удара дронов Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарцы объединились, чтобы помочь врачу, чье жилье пострадало от атаки БПЛА. Жители города предлагают финансовую помощь, стройматериалы, жилье и бесплатные услуги по ремонту.

Квартира кардиолога Натальи пострадала в результатет атаки беспилотников на Краснодар 22 июля. В момент удара женщина находилась дома, но чудом осталась невредимой.

Инициатором сбора стал местный блогер. Под его публикацией за короткое время появились тысячи комментариев. Благодаря такой сплоченности уже к утру 23 июля сумма сборов превысила 1 миллион рублей.

Причем люди готовы не только перечислять деньги, но и лично участвовать в восстановлении жилья. Так, одна из жительниц предложила Наталье переехать к ней в однокомнатную квартиру на время ремонта.

«Наталья, могу предоставить свою однокомнатную квартиру. Все равно стоит пустая. Безвозмездно, пока вы не решите вопрос со своей квартирой», – написала жительница Краснодара под постом.

На призыв откликнулись профессионалы: строители, электрики, сантехники, мастера по установке окон, дверей и климатической техники.

«Помогу с установкой кондиционеров. Совершенно бесплатно, разумеется», – таких предложений девушке поступило несколько десятков.

Другие готовы закупить материалы, поклеить обои, отреставрировать мебель, сшить шторы или помочь с переездом и погрузкой вещей.

Не обошлось и без трогательных жестов от тех, кто сам недавно пережил потерю. Девушка, чей товар сгорел на складе во время атаки, предложила подарить Наталье комплект нового постельного белья из своих запасов.

Помимо материальной помощи, люди пишут слова поддержки. Многие отмечают, что Наталья «родилась в рубашке», а другие подчеркивают: врач, ежедневно спасающая жизни, заслужила шанс на спокойную жизнь. Эти искренние сообщения, по признанию пользователей, растрогали многих не меньше, чем сама история взаимовыручки.

При этом горожане подчеркивают: помощь нужна не только Наталье. Люди готовы поддержать и других жильцов дома, чье имущество также пострадало в результате атаки.

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