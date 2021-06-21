15 детей и водитель автобуса, ехавшие из лагеря в Краснодар, доставлены в больницу после ДТП

Дети находятся в больнице

15 детей и водителя автобуса, который вез их из пансионата «Шахтинский текстильщик» в Краснодар, доставили в больницу. ДТП произошло сегодня утром, 21 июня.

- У них зафиксированы множественные ушибы и ссадины. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, - сообщили "КП"- Кубань" в минздраве Краснодарского края.

Напомним, авария произошла по дороге "Джубга - Сочи" в районе поселка Новомихайловский, когда у одного из автобусов в колонне из десяти отказали тормоза. Он врезался в тот, что ехал впереди, и загорелся. До того как пламя охватило салон и корпус автобуса, детей успели вывести на безопасное расстояние. Однако травм избежать не удалось.

- Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах, которые были оперативно предоставлены детским центром. На момент ДТП в автобусах находилось 62 ребенка, 2 водителя и 2 сопровождающих, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю. - В районе ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было введено реверсивное движение.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.