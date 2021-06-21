На Кубани работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах продлили до 21:00

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах края продлили до 21:00. Это сделано для того, чтобы все желающие смогли попасть на прививку без очереди. Новшество введено по поручению вице-губернатора Анна Миньковой. Напомним, что в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Заместитель главы региона поручила специалистам минздрава проверить работу каждого пункта вакцинации.

– Желающих сделать прививку от коронавируса много. В выходные дни люди гуляют по торговым центрам и решают вакцинироваться, из-за этого возникают очереди, – рассказали в министерстве здравоохранения региона.

С 22 июня работа мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах пролонгирована до 21:00. Это сделано, чтобы избежать очередей.

В настоящее время в крае люди могут поставить вакцину в 239 пунктах вакцинации. Из них 56 мобильных и 24 передвижных ФАПа.

На этой неделе еще один пункт появится в краснодарском магазине «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина, 5. В крае нет перебоев с поставкой вакцины. На сегодняшний день получено более 763 тыс. доз.

Так, в Сочи от коронавируса вакцинируются более 970 человек в сутки.

Темпы вакцинации от опасной инфекции стали главной темой планерки в городской администрации под председательством главы Сочи Алексея Копайгородского.

На курорте больных COVID-19 принимают три госпиталя, рассчитанные на 620 коек. Всего в городе уже сделали прививку от коронавируса более 55,5 тысяч жителей. Продолжается выездная вакцинация трудовых коллективов. На этой неделе поступили заявки от трех автотранспортных предприятий, двух санаторно-курортных предприятий и предприятия потребительской сферы.

– Активно проходит и вакцинация населения – за сутки прививается более 970 человек. Необходимо рассмотреть вопрос о возможности открытия дополнительных пунктов вакцинации во внутригородских районах, если это необходимо, – поручил глава города Алексей Копайгородский.

На курорте в разгаре летний сезон, поэтому ежедневно проводится санитарная обработка мест массового пребывания людей силами предприятий ЖКХ, администраций районов и управляющих компаний. Во всех организациях Сочи требуется жестко соблюдать ограничения Роспотребнадзора, предусмотренные в пандемию.

– Для обеспечения санитарно-эпидемической безопасности в общественном транспорте нужно вернуться к практике выдачи медицинских масок пассажиров автобусов, - считает глава города.