На Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

21 июня только в краевом центре с подозрениями на коронавирус госпитализировали 110 человек

На Кубани 21 июня ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми, - сказал глава региона.

В первую очередь обязательная вакцинация коснется всех, кто работает с людьми. Это специалисты сферы услуг, работники МФЦ, фитнес-клубов, сферы красоты и так далее.

Главная мотивация введения обязательной вакцинации - коллективный иммунитет. Именно благодаря нему количество заболеваемых может стать значительно меньше. Для его возникновения в регионе должны привиться как минимум 60 процентов взрослого населения. По сообщению министерства здравоохранения края, Кубань сможет достигнуть этого показателя минимум к октябрю 2021 года.

Напомним, вице-губернатор региона Анна Минькова рассказала, что Краснодарский край вернулся к тяжелым показателям заболеваемости коронавирусом. 21 июня только в краевом центре госпитализировали 110 человек с подозрением на опасный вирус.

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