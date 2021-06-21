Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021: кого касается, где пройдет и как сделать прививку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 официально введена. Об этом стало известно по итогам совещания губернатора Кубани Вениамина Кондратьев. Кстати, глава региона сделал прививку еще в январе 2021 года.

- Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших – сказал Вениамин Кондратьев. – Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 коснется не всех жителей. «КП» – Кубань» составила список людей, которым потребуется сделать прививку в первую очередь.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 необходима сотрудникам сфер торговли и услуг. Это люди, которые работаю в общепите, торговых точках, салонах красоты, фитнес-клубах, банках, транспорте, ЖКХ и энергетике, театрах, музеях, библиотеках, МФЦ и госслужбах и не только.

Отметим, что ранее обязательная вакцинация была введена в Москве. Там был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19.

На Кубани такой проблемы не было. Уже несколько месяцев в регионе не случалось вспышек коронавируса. Но массовая вакцинация населения велась с конца прошлого года. За это время прививку сделали около миллиона человек.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 поможет добиться коллективного иммунитета. Это ключевой способ в борьбе с пандемией.

- Коллективный иммунитет возникает, когда минимум 60% взрослого населения получат вакцину, – говорят «КП» – Кубань» в минздраве регионе.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 ускорит процесс появления иммунитета. Так он может возникнуть на Кубани уже к будущей осени.

Эксперты убеждены, что крайний срок появления коллективного иммунитета в регионе – октябрь этого года. Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 существенно облегчит эту задачу.

Кстати, заболевших коронавирусом не привитых сотрудников мэрии Краснодара лишат надбавок и премий. Об этом заявил глава города Евгений Первышов на аппаратном совещании.

Это один из шагов в борьбе с пандемией. Так обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 коснется в том числе представителей власти.

- Речь идет именно о сотрудниках, которые не привились от коронавируса, но заболели COVID-19, – подтвердили «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 необходима. Сделать прививку от коронавируса уже можно во всех поликлиниках Краснодарского края. Чтобы не стоять в очереди, удобно записаться на прием через портал Госуслуг. Это существенно упростит получение дозы вакцины.

Уже сейчас на Кубани развернуты более 200 пунктов вакцинации от коронавируса, включая мобильные и передвижные станции. Бесплатно получить вакцину может любой желающий.

Обязательная вакцинация в Краснодарском крае 2021 ускорит процесс возвращения региона к прежней жизни.