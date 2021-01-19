На Кубани заработал механизм массовой вакцинации жителей от коронавируса. Поступивший в регион препарат, разработанный российскими учеными-вирусологами, распределен между 97 поликлиниками Краснодарского края. Это 19 тысяч доз. До февраля ожидают новой поставки до 200 тысяч доз.– Прививку от коронавируса делают бесплатно и добровольно. В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.Как это работает, \\"Комсомолка\\" проверила, сделав прививку в поликлинике Северского района.Там сначала записали на вакцинацию, а в конце недели позвонили и пригласили.Очередей к прививочному кабинету мы не увидели.Напомним, укол делается в два этапа. Следующий отсчитывается через 21 день после первой прививки.Противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть плохое самочувствие и симптомы ОРВИ. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями перед прививкой необходимо посоветоваться с врачом.Могут ее сделать только жители региона старше 18 лет.К слову, обратились за иммунной защитой от коронавируса уже больше 10 тысяч человек.АДРЕСА, ГДЕ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак я стала «ковиду» не по зубамКак сделать прививку от коронавируса в Краснодарском крае, «Комсомолка» проверила на себе (подробнее)